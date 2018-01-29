Страхование
Статья опубликована в № 4496 от 29.01.2018 под заголовком: «Росгосстрах» записал прибыль

«Росгосстрах» планирует выбраться из убытков в 2018 году

Для этого он закроет часть офисов и не будет восстанавливать долю на рынке ОСАГО

«Росгосстрах» надеется закончить этот год без убытков, заявил «Ведомостям» первый зампред правления Вячеслав Воробьев. Компания перестала быть прибыльной в 2015 г., напоминает гендиректор компании Николаус Фрай: тогда ее убыток составил 5 млрд руб. и с тех пор только возрастал.

Чтобы исправить ситуацию, «Росгосстрах» начал «детальный аудит эффективности розничной сети», рассказывает Воробьев. Это один из способов по выводу компании из убытков, объясняет он: нужно уйти от необоснованных расходов. Каждый офис будет проанализирован на предмет эффективности работы и продуктивности персонала.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
zahar.irina.val
01:15 29.01.2018
Росгосстрах? Убытки :) ха-ха это смешно. Хорошая ревизорская проверка за последние 5 лет, и уверена, что там на не один сериал материала наберется.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике