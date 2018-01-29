«Росгосстрах» планирует выбраться из убытков в 2018 году

Для этого он закроет часть офисов и не будет восстанавливать долю на рынке ОСАГО

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«Росгосстрах» намерен выбраться из убытков ТАТЬЯНА ДОРОГУТИНА / СПОРТ-ЭКСПРЕСС / ТАСС

«Росгосстрах» надеется закончить этот год без убытков, заявил «Ведомостям» первый зампред правления Вячеслав Воробьев. Компания перестала быть прибыльной в 2015 г., напоминает гендиректор компании Николаус Фрай: тогда ее убыток составил 5 млрд руб. и с тех пор только возрастал.

Чтобы исправить ситуацию, «Росгосстрах» начал «детальный аудит эффективности розничной сети», рассказывает Воробьев. Это один из способов по выводу компании из убытков, объясняет он: нужно уйти от необоснованных расходов. Каждый офис будет проанализирован на предмет эффективности работы и продуктивности персонала.

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