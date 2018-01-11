Страховой рынок в этом году почти не вырастет

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Увеличение продаж автомобилей не поспособствует росту каско и ОСАГО Андрей Гордеев / Ведомости

Стагнация страхового рынка в 2018 г. продолжится, без учета страхования жизни за год премии вырастут максимум на 2–3%, а сборы не превысят 1 трлн руб., прогнозируют аналитики «Эксперт РА». С учетом страхования жизни премии вырастут на 9–10% – примерно до 1,4 трлн руб. Это лишь немногим больше ожидаемых результатов за 2017 г. (ЦБ опубликует итоги работы страховщиков за год в конце февраля): по прогнозам «Эксперт РА», сборы за прошлый год составят около 1,3 трлн руб., а без учета страхования жизни – 0,97 трлн.

На рынке нет источников роста, считают авторы обзора. Экономика почти не растет, строительный бизнес, например, не растет и прорыва не ожидается, а рост страхового рынка возможен лишь с увеличением числа застрахованных объектов, согласен гендиректор СК «Альянс» Николай Клековкин.

Даже увеличение продаж автомобилей (за девять месяцев 2017 г. продажи новых машин выросли на 10,8%, данные «Автостата») не поспособствует росту каско и ОСАГО, считают аналитики «Эксперт РА»: по каско в 2018 г. падение премий замедлится до 3–5% (примерно 155 млрд руб.), а сборы по ОСАГО останутся на уровне 2017 г. – 220 млрд руб. Это следствие демпинга страховщиков в автокаско и растущей популярности полисов с франшизой, объясняет управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев.

Небольшой рост рынка в целом обеспечит страхование жизни – премии по нему вырастут на 30% до 430 млрд руб., причем в основном за счет того, что банки активно продают клиентам инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). За год ИСЖ прибавит 40% – до 320 млрд руб.

Средства населения из банковских вкладов можно привлечь в инвестиционное страхование, говорит Клековкин. Но агрессивные продажи ИСЖ несут риски для страхового рынка, указывают аналитики «Эксперт РА», регулирование этого сегмента страхования скорее всего будет изменено. Сейчас закон не обязывает страховщиков раскрывать доходности по ИСЖ, а клиенты не понимают суть этого продукта.

«Если ожидания по доходности [ИСЖ] не оправдаются, это вызовет нежелание клиентов перезаключать договоры ИСЖ, что может привести к сокращению этого рынка», – говорит управляющий директор «Эксперт РА» Алексей Янин. Риски могут реализоваться уже в этом году, считает он, а страхование жизни, по сути, является единственным драйвером для страховщиков.

Смешанное страхование жизни (возмещение выплачивается по риску «дожитие» или «смерть») вырастет на 15%, страхование заемщиков – на 5–10%, полагают аналитики «Эксперт РА». Премии по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) вслед за подорожанием медицины вырастут на 6–8%. Вырастет и страхование имущества граждан (11–13%): банки активно продвигают коробочные продукты (стандартные полисы с определенным набором условий и рисков).

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