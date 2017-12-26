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Данис Юмабаев
Страхование
Статья опубликована в № 4479 от 26.12.2017 под заголовком: ЦБ узнает цену инвестиций в жизнь

ЦБ проверит доходность инвестиционного страхования

Регулятор потребовал страховщиков жизни раскрыть, сколько они выплатили клиентам

Страховщики жизни впервые получили запрос регулятора с требованием раскрыть в IV квартале этого года доходность договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), завершившихся в 2016 г. и первой половине 2017 г. Об этом «Ведомостям» сообщили три страховщика жизни, получившие такой запрос. «Ведомости» ознакомились с копией документа. В СК «Сбербанк страхование жизни» (на ее долю приходится почти 70% всех сборов по страхованию жизни в России) подтвердили получение такого запроса.

ИСЖ представляет собой комбинацию классического рискового страхования (риски смерти, дожития, несчастные случаи) и инвестиционного продукта, позволяющего выгодоприобретателю получить дополнительный негарантированный доход, зависящий от динамики выбранного клиентом базового актива (фондового индекса, курса доллара, цен на нефть и проч.). В случае досрочного расторжения договора клиент не получает назад всех уплаченных страховых взносов, но выкупная сумма, как правило, увеличивается пропорционально истекшему сроку страхования. Обычный срок полиса ИСЖ – 3–5 лет.

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Комментарии  ()
pyracetam
06:09 26.12.2017
Имитация деятельности, так как ничего не делать уже нельзя и что-то сделать нельзя, так нет закона и подзаконных актов
00
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