Штраф за езду без ОСАГО могут повысить в шесть раз

Как пишет автор законопроекта, из-за отсутствия ОСАГО у виновника ДТП страдают законопослушные автомобилисты Максим Стулов / Ведомости

Депутат от «Единой России» Сергей Вострецов подготовил законопроект об увеличении более чем в шесть раз штрафов за езду без полиса ОСАГО и уже внес документ в Госдуму.

Сейчас штраф за езду без полиса ОСАГО составляет 800 руб. За управление автомобилем в период, который не предусмотрен полисом, штраф составляет 500 руб. Такой же штраф предусмотрен за управление автомобилем водителем, который в полис ОСАГО не вписан. Вострецов в поправках к Кодексу об административных нарушениях предлагает установить единый штраф для всех случаев - 5000 руб.

Сегодня при оплате штрафа в течение 20 дней предусмотрена скидка 50%, то есть фактически нарушитель платит 400 руб., пишет депутат. При этом средняя стоимость ОСАГО в первом полугодии 2017 г., по данным Минфина, была 5800 руб. «Таким образом, у автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без исполнения обязанности по страхованию своей гражданской ответственности до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как пишет автор законопроекта, из-за отсутствия ОСАГО у виновника ДТП страдают законопослушные автомобилисты. В случае ДТП они лишаются возможности ремонта машины за счет средств страховой компании. Поэтому увеличение суммы штрафа, как полагает Вострецов, «исключит такую возможность, так как дешевле будет один раз исполнить обязанности по страхованию своей гражданской ответственности и заплатить за полис ОСАГО, чем уплачивать подобные штрафы».

Ужесточение наказания за езду без ОСАГО поддержали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Действующий штраф в 800 руб. «совершенно не является карательной мерой», говорит президент РСА Игорь Юргенс. «Около 1 млн автовладельцев, по нашим оценкам, ездят без полиса. Им проще заплатить штраф в 800 руб., чем заключать договор за несколько тысяч рублей». В августе 2016 г. Юргенс уже предлагал увеличить штраф за езду без ОСАГО в десять раз, до 8000 руб.

У ряда автомобилистов нет полиса ОСАГО, потому что купить его они фактически не могут, объясняет председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук. Он говорит, что лично на протяжении недели пытался купить полис ОСАГО, а оформить электронный полис ОСАГО на сайте страховщика не удалось вовсе. «Страховщики занимаются сегментацией, они не страхуют по ОСАГО молодых водителей, не продают полисы старым автомобилям. Вторая причина — это дороговизна полиса, он в среднем стоит 10 000-12 000 руб.». Увеличение штрафа за езду без ОСАГО, по его мнению, решает следствие проблемы, а не причину.