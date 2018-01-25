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Минэкономики предлагает ввести штраф за управление машиной без техосмотра

Разработанные Минэкономики поправки для проведения реформы ТО содержат санкцию, аналогов которой нет в действующем законодательстве, пишет «Коммерсантъ». Разработчики предлагают ввести в КоАП штраф за «управление транспортным средством, в отношении которого не проведен технический осмотр или при проведении ТО выявлено несоответствие этого транспортного средства требованиям безопасности», цитирует издание одну из последних версий документа, внесенного в правительство. Размер штрафа составит 800 руб.

О каких именно несоответствиях идет речь, не уточняется. Правила техосмотра регулируются постановлением правительства № 1008, в них входят 68 ключевых параметров, в том числе тонировка стекол, остаток протектора шин, а также наличие знака аварийной остановки и огнетушителя. Выявлять нарушения сотрудники ГИБДД смогут при помощи дорожных камер и Единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО).

Новые правила дадут страховщикам право выступить с регрессным иском к владельцу неисправной машины, если будет доказано, что ДТП произошло из-за технической неисправности. Эта поправка будет внесена в закон об ОСАГО.

Диагностическую карту о пройденном техосмотре должны получать автомобили, побывавшие на пункте ТО. Для этого процесс должен фиксироваться на видео, а съемки - незамедлительно загружаться в ЕАИСТО. Карта же по итогам осмотра будет формироваться исключительно в электронном виде и заверяться усиленной электронной подписью эксперта. Для операторов, сформировавших карту для машин, не прошедших ТО, предусмотрен штраф – до 10 000 руб. Деятельность операторов будет контролировать Ространснадзор, который дополнительно получит из бюджета более 186 млн руб., следует из материалов Минэкономики.