Страховщики исказили данные по выплатам по ОСАГО за 2017 год

Гендиректор «Ингосстраха» отметил, что скрыты выплаты примерно на 10% от того размера, которые обнародовал РСА АГН «Москва»

Несколько крупных страховых компаний в IV квартале 2017 г. могли сдать в Российский союз автостраховщиков (РСА) некорректную статистику по ОСАГО, что существенно исказило убыточность этого вида страхования, сообщил гендиректор «Ингосстраха» Михаил Волков.

«Поэтому те цифры, которые сегодня предварительно дает РСА, они у нас вызывают сомнения», – сказал Волков. Ранее РСА сообщал, что сборы по ОСАГО в 2017 г. сократились на 3% до 228,1 млрд руб., а выплаты увеличились на 9% – до 181 млрд руб.

Какие именно страховые компании сдали искаженную отчетность, Волков не сказал. Он лишь отметил, что скрыты выплаты примерно на 10% от того размера, которые обнародовал РСА. Получается, что общие выплаты по ОСАГО в прошлом году могут составить около 200 млрд руб.

Ошибочные данные ряда компаний в результате исказили уровень убыточности в целом по ОСАГО. Ведь в IV квартале РСА зафиксировал улучшение убыточности, однако в реальности ситуация в этом сегменте остается критичной, сказал Волков.

Волков говорит, что сдача ошибочных данных в РСА (члены союза традиционно отчитываются вначале перед ним, потом перед ЦБ) произошла впервые на его памяти в таком большом размере. Он говорит, что это было сделано не специально. Однако он считает, что президиуму РСА стоит задуматься о введении санкций для страховщиков, которые сдают некорректные данные по ОСАГО. Теперь он ожидает публикации данных от Центробанка. Это произойдет 28 февраля. Данные регулятора, по мнению Волкова, будут объективными.

Искажение статистики по ОСАГО произошло по вине «Росгосстраха», который начиная со II квартала 2017 г. не предоставлял союзу часть убытков. И в результате по году скрыл от профобъединения размер выплат примерно на 16 млрд руб., сообщили «Ведомостям» два источника в президиуме РСА. Кроме того, и сам «Ингосстрах» в IV квартале скрыл от РСА реальный размер выплат на несколько миллиардов рублей, рассказали источник в президиуме РСА и человек, близкий к компании. Представитель компании это не подтвердил.

Представитель «Росгосстраха» подтвердил, что компания передала РСА некорректную информацию об убытках, что исказило статистические данные. По его словам, это произошло из-за программной ошибки в системе урегулирования убытков компании и информационной системы РСА. «Для предотвращения подобных инцидентов в службе IT "Росгосстраха" усилена служба мониторинга информационных систем», - сказал он.

Представитель Центробанка сообщил, что регулятор не располагает информацией о ложных статистических данных РСА, контроль за качеством и достоверностью отчетности страховщиков на уровне союза ведет РСА. Центробанк итоги IV квартала 2017 г. пока не подвел.

Представитель РСА говорит, что сейчас союз «проводит мониторинг тарифов за III и IV кварталы, по итогам которого будет иметь всю картину».