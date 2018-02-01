Статья опубликована в № 4499 от 01.02.2018 под заголовком: Полисы ОСАГО могут местами подорожать
Страховщики опять готовятся к повышению цен на ОСАГО
Новая идея – поднять территориальные коэффициенты в зависимости от убыточности региона
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Цены ОСАГО в разных регионах могут сильно разойтись
Александр Тарасенков
На прошлой неделе комитет по тарифам Российского союза автостраховщиков (РСА) рассматривал результаты исследования Независимого актуарного информационно-аналитического центра (НААЦ) об экономической целесообразности тарифов ОСАГО, рассказали «Ведомостям» два участника заседания и три страховщика, которые знают это от коллег. Исследование подготовлено по заказу РСА и Центробанка, утверждает один из собеседников.
Пресс-служба ЦБ уверяет, что тот не заказывал НААЦу такого исследования, оговариваясь, что «регулятор на постоянной основе мониторит ситуацию с экономикой ОСАГО». На вопрос, рассматривается ли повышение тарифов ОСАГО, представитель ЦБ не ответил.
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