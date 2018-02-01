Страховщики опять готовятся к повышению цен на ОСАГО

Статья опубликована в № 4499 от 01.02.2018 под заголовком: Полисы ОСАГО могут местами подорожать

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Цены ОСАГО в разных регионах могут сильно разойтись Александр Тарасенков

На прошлой неделе комитет по тарифам Российского союза автостраховщиков (РСА) рассматривал результаты исследования Независимого актуарного информационно-аналитического центра (НААЦ) об экономической целесообразности тарифов ОСАГО, рассказали «Ведомостям» два участника заседания и три страховщика, которые знают это от коллег. Исследование подготовлено по заказу РСА и Центробанка, утверждает один из собеседников.

Пресс-служба ЦБ уверяет, что тот не заказывал НААЦу такого исследования, оговариваясь, что «регулятор на постоянной основе мониторит ситуацию с экономикой ОСАГО». На вопрос, рассматривается ли повышение тарифов ОСАГО, представитель ЦБ не ответил.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}