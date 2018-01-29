Крупный страховщик ОСАГО прекратил продажи электронных полисов Максим Стулов / Ведомости

Страховая компания «Стерх» исчерпала предоставленные ей на I квартал 2018 г. свободные номера, которые нужны для продажи электронных полисов ОСАГО через сайт. Поэтому теперь для покупки полиса ОСАГО граждане должны обращаться в офис компании, следует из опубликованного на сайте страховщика сообщения. В колл-центре «Стерха» корреспонденту «Ведомостей» сообщили, что продажи е-ОСАГО из-за исчерпания квоты бланков приостановлены. Продажи электронного ОСАГО через сайт страховщика возобновятся 1 марта, когда появится квота на полисы, уточнили в колл-центре.

«Ведомости» ожидают комментариев «Стерха» о причинах исчерпания квоты на электронное ОСАГО. В Центробанке сказали, что не комментируют действующие компании.

При исчерпании бланков страховая компания имеет право приостанавливать продажи электронного ОСАГО, однако до таких крайностей ситуация доходит редко, потому что компании заранее обращаются в Российский союз автостраховщиков (РСА) за дополнительными бланками под финансовое обеспечение, говорит исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. Ситуацию вокруг «Стерха» он счел «управленческой ошибкой». «Видимо, они («Стерх») по минимуму бланков взяли», - говорит Уфимцев.

Страховщики осознанно не заказывают достаточное количество квоты на электронное ОСАГО, поскольку для них такие продажи не выгодны, считает руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев. В частности, продолжает он, при электронных продажах ОСАГО страховщики не могут навязать клиенту дополнительную услугу, а агенты, сотрудничающие с компанией, лишаются комиссионного вознаграждения в случае очных продаж полисов и теряют мотивацию продавать другие продукты страховщиков. «Страховщики фактически используют лазейку в законе против интересов автомобилистов», - резюмирует Канаев.

АО «Стерх» - универсальная региональная страховая компания. По итогам девяти месяцев прошлого года в сегменте ОСАГО компания заняла 20 место по размеру премий (1,1 млрд руб.).