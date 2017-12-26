Верховный суд оставил автоюристов без выплат

Верховный суд впервые защитил страховщиков, а не пострадавших в аварии, считают эксперты

Евгений Разумный / Ведомости

Права потерпевшего на страховые выплаты по ОСАГО не могут передаваться по договору уступки требования, решил пленум Верховного суда – во вторник пленум утвердил поставление о применении законодательства об ОСАГО. Но это не касается присужденных судом компенсаций морального вреда и штрафов – они по-прежнему могут быть переданы по договору уступки права требования любому лицу, говорится в документе, который Верховный суд предоставил «Ведомостям».

Потерпевший должен вначале получить всю сумму, а уже после отдать часть денег представителю, пояснил судья и секретарь пленума Верховного суда Виктор Момотов (его цитаты – по «Интерфаксу»). «Нужно, чтобы потерпевший сам мог распорядиться этими средствами. Зачастую все складывается по-другому, – описал ситуацию Момотов, – представители предлагают конкретную сумму, а все остальное забирают себе».

Недобросовестным автоюристам теперь станет сложнее получить деньги со страховщиков, считает исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. К недобросовестным он относит тех автоюристов, которые приезжают на место ДТП и выкупают права требования у потерпевших, например, за 50 000 руб., после чего через суд взыскивают со страховщика существенно большие суммы, а разницу кладут себе в карман. «Теперь же выходит, что большая часть из этих средств будет уходить непосредственно потребителю услуги ОСАГО, – радуется Уфимцев. – И посреднику нужно будет найти аргументы и объяснить, почему, выиграв в суде 200 000 руб., он отдает потерпевшему 50 000 руб., а себе оставляет 150 000 руб. Крайне сложно будет доказать, что его услуги стоят так дорого».

Это решение пленума Верховного суда впервые в большей степени защищает интересы страховых компаний, а не потребителей, потому что эта норма ликвидирует, по словам заместителя гендиректора страховой компании «Опора» Михаила Громцева, «наиболее оголтелые случаи автоюризма».

Заместитель гендиректора «РЕСО гарантии» Игорь Иванов надеется, что после этого решения пленума Верховного суда сократится и количество судебных разбирательств по ОСАГО. За девять месяцев 2017 г. нестраховые выплаты по ОСАГО – т. е. то, что взыскано автоюристами через суды, – составили около 20 млрд руб., из которых в 95% случаев деньги получили представители потерпевших, а не они сами, сетует Уфимцев.

Решение Верховного суда действительно сократит возможность заработка для автоюристов, бизнес-модель которых построена на переуступке прав требования, считает президент Ассоциации защиты страхователей (занимается разрешением судебных споров) Николай Тюрников. Теперь автоюристам заработать на ОСАГО можно будет за счет завышения судебных издержек, считает он, а вот деятельность автоюристов, работающих по доверенности от страхователя, никак не пострадает. Сейчас, продолжает Тюрников, около 70% автоюристов практикуют одновременно работу и по доверенности, и по цессии (переуступка прав требования). Тюрников считает, что пленум Верховного суда ограничивает и права автовладельцев: «Если раньше автовладелец мог сказать: не хочу этим заниматься, забирайте себе все, включая штрафы, моральный вред и что угодно, то сейчас он этого сделать не может».

Решение пленума Верховного суда также устанавливает, что документы на урегулирование страхового случая нужно подавать в то же подразделение, что и заявление. Недобросовестные страхователи иногда обращались с заявлением в подразделение компании в одном регионе, а затем направляли претензию в другой регион, а дополнительные документы – в третий регион, рассказывает президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. Верховный суд также ввел ограничение на порядок направления заявления о страховой выплате. Из него исключается направление простым нерегистрируемым почтовым отправлением. Теперь дистанционно заявление может быть направлено только заказной или ценной почтовой корреспонденцией или курьерскими службами. «Основная часть разъяснений касается как раз тех лазеек и несовершенства нормативно-правовой базы в сфере ОСАГО, которые вольготно применяют на практике автоюристы», – говорит Юргенс.

Пленум Верховного суда также постановил, что предоставление клиентом недостоверных сведений при оформлении электронного договора ОСАГО, которое повлекло снижение стоимости полиса, не может считаться основанием для признания такого договора незаключенным. Таким образом, это не освобождает страховщика от выплаты при наступлении страхового случая.