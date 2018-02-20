Статья опубликована в № 4512 от 20.02.2018 под заголовком: Больше двух не сталкиваться
Минфин хочет изменить правила выплат по ОСАГО
Запретить участникам массовых ДТП пользоваться прямым возмещением ущерба
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Пострадавшим в массовых ДТП запретят обращаться к своему страховщику
АГН «Москва»
Минфин хочет исключить из закона об ОСАГО пункт о прямом возмещении ущерба (ПВУ) участникам ДТП, где пострадало более двух автомобилей, сообщил представитель Минфина. При ПВУ потерпевший обращается за выплатой (или ремонтом машины) в ту компанию, где купил полис. До сентября 2017 г. эта система распространялась только на ДТП с участием двух автомобилей. За несколько месяцев Минфин убедился, что «законодатели явно поторопились» с ее принятием, цитирует «Интерфакс» представителя министерства.
В прошлом году нововведением, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), воспользовалось около 3000 человек. А всего в 2017 г. ПВУ было использовано в 1,5 млн страховых случаев, выплаты по которым составили 94,2 млрд руб.
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