Еще девять страховых компаний могут прекратить работу с ОСАГО

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И хотя надежды оставались, 2017 год не принес облегчения страховщикам ОСАГО, пишут аналитики НРА PhotoXpress

Если тарифный коридор по ОСАГО не будет расширен в 2018 г., то к концу года количество страховщиков, работающих в этом сегменте, станет меньше 50, говорится в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА). Сейчас полисы ОСАГО продают 59 компаний, следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА). В прошлом году рынок покинули 11 компаний, шесть из них добровольно сдали лицензии на работу с ОСАГО.

По итогам 2017 г. у 16 страховщиков ОСАГО коэффициент выплат превысил 77%, пишут аналитики НРА, для девяти компаний это несет угрозу финансовой устойчивости, поскольку в структуре их портфеля ОСАГО занимает более 30%. Среди них «Росгосстрах», «Армеец», СГ «Хоска», Сибирский дом страхования, «Ангара», Поволжский страховой альянс, «Талисман», «Надежда» и «Сервисрезерв». Эти компании могут не исполнить обязательства, считают аналитики НРА.