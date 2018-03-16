«Яндекс» закрыл сервис по продаже полисов ОСАГО

Закон запрещает продажи полисов ОСАГО через сайты-агрегаторы, однако весной 2017 г. зампред Центробанка Владимир Чистюхин обещал подумать об отмене этого запрета Максим Стулов / Ведомости

Сервис «Яндекс.Страхование», который заработал в тестовом режиме летом 2017 г., закрыт. Об этом в пятницу сообщил представитель сервиса «Яндекс.Деньги». «После нескольких месяцев «пилота» было принято решение отказаться от этого направления. Сейчас рынок онлайн-страхования развивается очень медленно и стихийно во многом из-за существующих ограничений партнеров – страховых компаний», – объяснил он, добавив, что компания продолжит следить за развитием этого направления.

«Яндекс.Страхование» позволял автовладельцам Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области купить электронный полис ОСАГО. «Яндекс.Деньги» рассчитывал стоимость полиса, а оформлялся он на сайте страховой компании. Оплатить е-ОСАГО можно было с банковской карты или через кошелек «Яндекс.Деньги». Партнерами сервиса выступили «Либерти страхование» и «Интач страхование».

Представитель «Яндекс.Денег» не уточнил, сколько полисов ОСАГО удалось продать за время существования сервиса. Количество проданных полисов ОСАГО через сервис «Яндекс.Страхование» было незначительным, поэтому компания приняла решение «не поддерживать дальше этот проект», сказала заместитель гендиректора по стратегии и развитию «Интач страхование» Алия Валиуллина. «Ведомости» ожидают комментарии «Либерти страхование».

Площадки по продаже электронных полисов ОСАГО есть также на портале «Автокод», созданном по инициативе ГИБДД Москвы, и на агрегаторе «Сравни.ру». Сейчас на этих двух площадках можно купить ОСАГО, говорится на их сайтах: на «Сравни.ру» – семь компаний, на «Автокоде» – две (МАКС и «Абсолют страхование»).

Закон запрещает продажи полисов ОСАГО через сайты-агрегаторы, однако весной 2017 г. зампред Центробанка Владимир Чистюхин обещал подумать об отмене этого запрета. Представитель ЦБ тогда добавил, что допуск сайтов-агрегаторов к электронным продажам полисов повысит уровень доступности услуг, сократит издержки страховщиков и повысит конкуренцию.

С 2017 г. страховщики обязаны продавать электронные полисы ОСАГО. За первый год было заключено 7,7 млн договоров ОСАГО в электронном формате, сообщил представитель Российского союза автостраховщиков (РСА). В 2016 г., когда продажи электронные продажи ОСАГО были правом страховщиков, а не обязанностью, было продано всего 331 400 полисов. С начала 2018 г. продано 2,6 млн электронных полисов ОСАГО, уточнил представитель РСА.