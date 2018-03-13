В Приморском крае и Дагестане стало сложно купить ОСАГО

Сложности с доступностью полисов ОСАГО возникли в Дагестане из-за высокой убыточности на этой территории, следует из ответного письма РСА региональному министерству транспорта Валерий Мельников / РИА Новости

Центробанк просит Российский союз автостраховщиков (РСА) решить проблему доступности ОСАГО в Дагестане и включить регион в систему «Единый агент». Она позволяет страховщикам продавать полисы друг друга, чтобы таким образом распределить убыточность. Об этом говорится в письме ЦБ, которое было направлено в союз в начале февраля. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил источник в президиуме РСА.

ЦБ уже в третий раз просит РСА включить Дагестан в систему «Единый агент». На этот раз регулятор в своем письме приложил обращение министерства транспорта Дагестана, в котором власти республики сообщают ЦБ о проблемах с доступностью ОСАГО.

Сложности с доступностью полисов ОСАГО возникли в Дагестане из-за высокой убыточности на этой территории, следует из ответного письма РСА региональному министерству транспорта. Показатель частоты страховых случаев по ОСАГО в Дагестане выше среднероссийского показателя — 7% против 5%, пишет исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

РСА направил главе Дагестана письмо с предложением провести совещание с участием правоохранительных органов, страховщиков, ЦБ и представителей союза, чтобы решить проблему доступности ОСАГО в республике, сообщил «Ведомостям» представитель РСА. По итогам такого совещания РСА рассмотрит возможность включения Дагестана в систему «Единый агент».

Трудности с покупкой полисов ОСАГО возникли и в Приморском крае — граждане, предприятия и организации края не могут своевременно купить полис, говорится в письме врио первого вице-губернатора края Александра Костенко на имя президента РСА Игоря Юргенса. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил источник в президиуме РСА.

Костенко пишет о необходимости обеспечить бланками полисов ОСАГО СК «Дальакфес» – это ведущий страховщик края с долей на рынке ОСАГО более 30%. Компании требуется 30 000 бланков полисов ОСАГО, которые были предусмотрены для компании на январь-февраль, говорится в письме компании в РСА. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил источник в президиуме РСА. Последней раз компания получала бланки ОСАГО в октябре 2017 г., и по состоянию на 13 февраля у страховщика их не осталось. В результате не могут застраховаться по ОСАГО как жители края, так и градообразующие предприятия региона, у которых из-за простоя служебных машин возникают убытки. При этом федеральные страховщики продажи ОСАГО в Приморском крае сокращают, говорится в письме.

РСА не предоставил СК «Дальакфес» бланки полисов ОСАГО, так как у страховщика есть непогашенная задолженность перед союзом, следует из документов по итогам президиума РСА 15 февраля. Источник в президиуме РСА подтвердил, что этот вопрос поднимался на совещании 15 февраля. Из документа следует, что СК «Дальакфес» должна разместить на счете гарантийного фонда РСА 15,6 млн руб., после чего компания получит бланки ОСАГО, но лишь в количестве 7000 штук. Страховщик также должен возместить РСА 29,3 млн руб., которые союз потратил на компенсационные выплаты по обязательствам «Дальакфес». Если это требование компания выполнит, то получит еще 7000 бланков. Однако страховщик также должен полностью погасить задолженность перед РСА по членским взносам.

Представитель РСА от комментариев по ситуации с «Дальакфес» отказался. «Ведомости» ожидают комментариев ЦБ, СК «Дальакфес», министерства транспорта республики Дагестан и администрации Приморского края.