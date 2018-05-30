Последний государственный страховщик перешел в частные руки

Группа «Регион» получила право на приобретение 100% акций «Югории» А.Махонин / Ведомости

Последняя государственная страховая компания (ГСК) – «Югория» – меняет владельца. В среду состоялся аукцион, который выиграла группа компаний «Регион», она получила право на приобретение 100% акций «Югории», сообщается на сайте компании. Сумма в сообщении не уточняется, ТАСС передает, что «Югорию» купили за начальную сумму сделки – 2,9 млрд руб. В аукционе также участвовали Совкомбанк и концерн «Россиум». Государство пыталось продать «Югорию» в течение 10 лет.

«Менеджмент компании оценивает смену собственника как уникальный шанс для получения доступа к финансовым ресурсам нового акционера, технологиям и сети дистрибуции», – говорится в сообщении «Югории». Компания сохранит свою самостоятельность, бренд и коллектив, головной офис и ключевые подразделения останутся в Ханты-Мансийске, отметил гендиректор «Югории» Алексей Охлопков.

«Регион» давно планировал дополнить свою линейку финансовых услуг услугами страховой компании, заявил председатель совета директоров группы Сергей Менжинский.

«Югория» – универсальная страховая компания. По итогам прошлого года страховщик заключил более 1,9 млн договоров, по которым было собрано 9,4 млрд руб. ( 23-е место, по данным ЦБ), чистая прибыль составила 664 млн руб. Компания занимается преимущественно моторными видами страхования: на ОСАГО пришлось 63% премий, на каско – 27%. «Если "Югория" будет продана, то покупатель получит точечное, с региональной точки зрения, выгодное усиление рыночной доли в ОСАГО», – говорила ранее директор страховой аналитической группы Fitch Анастасия Литвинова.

Власти Ханты-Мансийского автономного округа на протяжении 10 лет периодически включали «Югорию» в план приватизации. Безуспешно пытаясь продать компанию, власти постоянно снижали цену: в 2009 г. акционер просил за нее 7 млрд руб., в 2012 г. – уже 5,2 млрд руб. Осенью 2016 г. власти снова включили «Югорию» в план приватизации, запросив за нее 3,9 млрд руб. В 2018 г. стоимость компании упала до 2,9 млрд руб.

Покупкой «Югории» в начале года интересовалась СК «Опора». В январе она получила разрешение ФАС на сделку. Но в марте компания сообщила, что отказывается от покупок других компаний. Человек, близкий к ней, и собеседник, близкий к «Югории», объясняли изменение планов позицией ЦБ, который счел такого инвестора неприемлемым для «Югории». ЦБ не комментировал эту информацию.