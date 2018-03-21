Единственный претендент засомневался в приватизации «Югории»

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Открытый аукцион 100% акций страховой компании «Югория», единственный акционер которой – Ханты-Мансийский автономный округ, назначен на 30 мая Д. Абрамов / Ведомости

Аукцион по страховой компании «Югория» (в прошлом году собрала 9,4 млрд руб. премий, 23-е место в списке страховщиков по этому показателю) может пройти без участия страховой компании «Опора». План инвестора купить конкурента мог измениться после консультации с Центробанком, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к «Югории», и собеседник, близкий к «Опоре». По данным одного из них, Центробанк счел такого инвестора неприемлемым для «Югории».

Представитель «Югории» от комментариев отказался – рекомендовал обратиться с вопросом к руководству «Опоры» и Центробанку. Представитель «Опоры» сказал «Ведомостям», что компания не приняла окончательного решения об участии или неучастии в аукционе, потому что не обладает достаточной информацией о компании «Югория». Прежде представитель «Опоры» сообщал, что компания рассматривает возможность покупки «Югории», а в феврале говорил «Ведомостям», что оценивает условия участия в аукционе.

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