Единственный претендент засомневался в приватизации «Югории»
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Аукцион по страховой компании «Югория» (в прошлом году собрала 9,4 млрд руб. премий, 23-е место в списке страховщиков по этому показателю) может пройти без участия страховой компании «Опора». План инвестора купить конкурента мог измениться после консультации с Центробанком, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к «Югории», и собеседник, близкий к «Опоре». По данным одного из них, Центробанк счел такого инвестора неприемлемым для «Югории».
Представитель «Югории» от комментариев отказался – рекомендовал обратиться с вопросом к руководству «Опоры» и Центробанку. Представитель «Опоры» сказал «Ведомостям», что компания не приняла окончательного решения об участии или неучастии в аукционе, потому что не обладает достаточной информацией о компании «Югория». Прежде представитель «Опоры» сообщал, что компания рассматривает возможность покупки «Югории», а в феврале говорил «Ведомостям», что оценивает условия участия в аукционе.
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