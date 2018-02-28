Государство снова попытается продать «Югорию»

Власти ХМАО хотят выручить за страховщика не менее 2,8 млрд рублей, а прежде надеялись продать за 7 млрд рублей

Интерес к «Югории» проявил ряд стратегических инвесторов Максим Стулов / Ведомости

Открытый аукцион по продаже 100% акций ГСК «Югория», единственный акционер которой – Ханты-Мансийский автономный округ, назначен на 30 мая. Стартовая цена – 2,893 млрд руб., сообщил в среду представитель страховщика.

Решение акционера является продолжением стратегии по избавлению от непрофильных активов. Власти ХМАО не видят себя акционером коммерческого бизнеса – он сопряжен с рисками. Приватизировать «Югорию» власти округа пытаются с 2008 г,, напоминает представитель компании. Пока не удается, хотя цена постоянно снижалась.

Интерес к «Югории» проявил ряд стратегических инвесторов, среди которых ведущие финансовые группы России, с ними проведены предварительные переговоры, говорит гендиректор «Югории» Алексей Охлопков, но компании не называет. По его словам, интерес инвесторов пока не вылился в оценку бизнеса. Она может быть сделана после получения аудированного отчета с результатами 2017 г.

В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство московского ООО «Открытый мир» о покупке 100% акций ГСК «Югория». «Открытый мир» – акционер страховой компании «Опора», которая в сентябре 2015 г. вошла в состав структур Александра Кондратенкова – руководителя комиссии по страхованию общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». В прошлом году акционер «Опоры» объявил о приобретении доли в национальной страховой компании «Татарстан» (НАСКО), но размер пакета и сумму сделки не раскрыл. Также поступило и минимущества Татарстана. До этого СК «Опора» приняла портфель страховой группы «Уралсиб» по автострахованию.

«При любом варианте развития событий - отмена торгов, смена инвестора, сохранение статус-кво - компания выполнит все свои обязательства перед партнерами и клиентами в срок», - говорит Охлопков.

Представитель «Югории» считает, что оценочная стоимость компании, ее масштабность, умение прибыльно работать на сложном рынке автострахования дают основания полагать, что покупка компании «может быть оправдана лишь для инвесторов, обладающих соответствующими ресурсами и намеренных участвовать в дальнейшем развитии «Югории». Менеджмент компании хотел бы видеть инвестора, который нацелен на развитие бизнеса и продолжил бы реализовывать стратегию по вхождению «Югории» в топ-5 розничных страховщиков. По итогам девяти месяцев прошлого года она была 22-й по размеру собранных премий (7 млрд руб.), чистая прибыль составила 356 млн руб. У «Югории» есть дочерняя ГСК «Югория-жизнь».

Аукцион пройдет на площадке Российского аукционного дома.