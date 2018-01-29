На «Югорию» нашелся покупатель

«Югория» – универсальная страховая компания Денис Абрамов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ООО «Открытый мир» (Москва) о покупке 100% акций государственной страховой компании «Югория» (ГСК «Югория»), говорится в материалах ведомства. Сейчас единственным акционером ГСК «Югория» является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

«Открытый мир» – акционер страховой компании «Опора», которая в сентябре 2015 г. вошла в состав структур Александра Кондратенкова – руководителя комиссии по страхованию общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». В прошлом году акционер «Опоры» уже приобрел часть акций национальной страховой компании «Татарстан» (НАСКО), а ранее СК «Опора» приняла портфель страховой группы «Уралсиб» по автострахованию.

Представитель «Югории» сообщил «Ведомостям», что переговоров о продаже компании «Опоре» не было и в настоящее время сделка не планируется. При этом предварительные переговоры с рядом потенциальных стратегических инвесторов прошли. «О результатах судить преждевременно. Мы ждем объявления об аукционе, которого в результате может и не быть», – сказал представитель компании. «Ведомости» ожидают комментариев СК «Опора».

Власти ХМАО уже на протяжении восьми лет периодически включают «Югорию» в план приватизации. Безуспешно пытаясь отдать страховщика в частные руки, акционер постоянно снижал цену: в 2009 г. – 7 млрд руб., в 2012 г. – 5,2 млрд. Осенью 2016 г. правительство ХМАО вновь включило «Югорию» в план приватизации и просит за компанию 3,9 млрд руб. Стратегически власти ХМАО не видят себя акционером коммерческого бизнеса, сопряженного с рисками, рассказывал ранее в интервью «Ведомостям» гендиректор компании Алексей Охлопков.

«Югория» – универсальная страховая компания. По итогам девяти месяцев прошлого года страховщик занял 22-е место по размеру собранных премий (7 млрд руб.), чистая прибыль составила 356 млн руб. В состав группы, возглавляемой ГСК «Югория», входит дочернее общество «ГСК «Югория-Жизнь». Уставный капитал компании составляет 1,25 млрд руб., региональная сеть компании состоит из 73 филиалов, говорится на сайте компании.