Статья опубликована в № 4303 от 17.04.2017 под заголовком: «Югорию» семь или восемь лет включали в план приватизации»

Алексею Охлопкову пришлось дважды диверсифицировать государственные финансовые активы, принадлежащие Ханты-Мансийскому автономному округу. Сначала – Ханты-Мансийского НПФ, в который он пришел президентом в 2010 г. и остается им до сих пор, затем – единственного на российском рынке государственного страховщика – ГСК «Югория». У ЦБ были претензии к качеству активов обеих компаний. НПФ вложил слишком много пенсионных денег в недвижимость, страховщик инвестировал значительную часть резервов в акции ипотечного агентства Югры и курорта Югры. Правительство автономного округа увлеклось идеей единой системы управления тремя своими компаниями, но, по признанию Охлопкова, ожидаемого синергетического эффекта не получилось.

В НПФ Охлопков снижает долю вложений в недвижимость, в том числе ипотечную. Например, только в течение 2015 г. – на 10 п. п. с 47%. Из «Югории» он решил сделать автостраховщика, сосредоточившись на рынках ОСАГО и каско. До прихода Охлопкова компанию безуспешно пытались отдать в частные руки, постоянно снижая цену: в 2009 г. – 7 млрд руб., в 2012 г. – 5,2 млрд. В 2015 г. компания впервые показала прибыль по МСФО, а по результатам прошлого года вошла в топ-10 крупнейших страховщиков ОСАГО по собранным премиям. Осенью прошлого года правительство ХМАО вновь включило «Югорию» в план приватизации и просит за компанию 3,9 млрд руб.

– Опять приватизировать «Югорию» пытаются по привычке или сейчас подходящий момент на рынке, есть покупатели?

– Поскольку я не акционер, а наемный руководитель компании, судить могу лишь со стороны. Действительно, есть привычка время от времени включать «Югорию» в план приватизации. Но если серьезно, компания преодолела кризис: раньше ее акционер – Ханты-Мансийский автономный округ понимал, что проблемную компанию приватизировать невозможно, но сейчас она прибыльная, и, если акционер захочет, на нее найдется покупатель.

Также мне кажется, что стратегически государство не видит себя акционером коммерческого бизнеса, сопряженного с рисками. У государства есть план по приватизации хозяйственных обществ, у округа – тоже, он должен ежегодно в него кого-то включать. А состоится приватизация или нет – другой вопрос. «Югорию» семь или восемь лет включали в план приватизации, но она по-прежнему государственная. Я лично отношусь к этой ситуации философски.

– Не думаете, что акцент на автостраховании – причина отсутствия интереса со стороны потенциальных инвесторов? Вы все же фокусируетесь на рынках с проблемами.

– Покупатели бывают разные. Есть стратегические инвесторы, которым интересен авторынок. Уверен, компания, которая умеет качественно работать в автостраховании, всегда будет инвестиционно привлекательной.