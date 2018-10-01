Финансы / Страхование

Штрафовать за отсутствие ОСАГО начнут с помощью камер

В Москве проект стартует в ноябре, затем, возможно, по всей России
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С ноября московские власти начнут с помощью камер вычислять автовладельцев, не имеющих полиса ОСАГО. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД), который в том числе занимается обслуживанием камер фото- и видеофиксации в столице.

По его словам, сейчас идет объединение баз данных, что позволит определять автомобилистов без полиса ОСАГО.

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