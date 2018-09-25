Страховщики назвали новую дату подорожания ОСАГО

Изменение стоимости ОСАГО планировалось еще в июне-июле, рассказал во вторник Юргенс АГН «Москва»

Центробанк может утвердить указание о расширении тарифного коридора по ОСАГО на 20% в ноябре, ожидает президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

ЦБ предполагал расширить коридор базовых ставок тарифа ОСАГО с 3432–4118 до 2746–4942 руб. с 31 августа – эта дата была в проекте указания ЦБ, с которым ознакомились «Ведомости». В мае зампред ЦБ Владимир Чистюхин подтвердил, что регулятор надеется изменить стоимость ОСАГО летом. Однако в конце июля директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния сказал, что изменение тарифов ОСАГО до конца лета не произойдет – регулятор не успевает по техническим причинам зарегистрировать в Минюсте соответствующий нормативный акт и надеется сделать это «в начале осени».

Изменение стоимости ОСАГО планировалось еще в июне-июле, рассказал во вторник Юргенс. Перенос сроков вступления новых тарифов – «это, безусловно, результат пенсионной реформы», сказал он, подчеркнув, что это его личное мнение: «Поэтому были [проведены] парламентские слушания: наступим ли мы опять на грабли, не выступит ли население таким же решительным образом против реформы ОСАГО». По его данным, ЦБ утвердит указание об изменении стоимости ОСАГО в ноябре. «Если люди действительно хотят порядка и спокойствия на этом рынке, то в ноябре они [ЦБ] его выпустят», – предположил он.

Представитель ЦБ не стал комментировать заявление Юргенса.

«Указание, на мой взгляд, должно быть подписано в ноябре. И мы будем просить ЦБ, чтобы не переносили указание на более долгий срок», – рассказал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. Он сказал, что реформа ОСАГО помимо изменения тарифов предусматривает также корректировку с 1 января 2019 г. системы скидок и надбавок за безаварийную езду, коэффициента бонус-малус (КБМ). И после изменения тарифов ОСАГО в ноябре декабрь уйдет у страховщиков на информирование автомобилистов об изменениях КБМ – автомобилистам придется обратиться к своему страховщику для его уточнения, чтобы с 1 января коэффициент изменился.

Реформа ОСАГО предусматривает переход на годовой порядок расчета КБМ. Сейчас он рассчитывается на дату окончания действия последнего договора ОСАГО. Это по замыслу ЦБ должно упростить применение коэффициента и сделает его более прозрачным. Если на момент покупки полиса ОСАГО у страхователя действовало несколько КБМ, то будет учитываться наименьший, обещал регулятор.