Финансы / Страхование

Россияне продолжают отказываться от ОСАГО

За полгода страховщики недосчитались миллиона полисов – при росте продаж новых машин
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В России продолжают сокращаться продажи полисов ОСАГО, следует из опубликованных в пятницу данных Центробанка. За первое полугодие число заключенных договоров обязательной «автогражданки» упало на 5,1% до 18,9 млн. Годом ранее было продано 20,09 млн полисов ОСАГО.

Падение ускоряется: в I квартале число проданных полисов сократилось по сравнению с январем – мартом 2017 г. на 1,3% до 7,9 млн.

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Комментарии  ()
Fester
13:07 07.09.2018
Поздно! Надо было в 2003 году их массово игнорировать. А то тогда даже не могли нормальные копии напечатать. А сейчас проверка по базе... В этом нам есть чему поучиться у украинцев, которые своим поголовным игнором сразу похоронили эту затею. Прошу понять меня правильно -я вовсе не против самой идеи ОСАГО - она нужна! Но то, как она была реализована у нас, не выдерживает никакой критики!
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