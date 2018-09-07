Россияне продолжают отказываться от ОСАГО
За полгода страховщики недосчитались миллиона полисов – при росте продаж новых машин
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Из-за спада продаж полисов премии по ОСАГО заметно снизились
Максим Стулов / Ведомости
В России продолжают сокращаться продажи полисов ОСАГО, следует из опубликованных в пятницу данных Центробанка. За первое полугодие число заключенных договоров обязательной «автогражданки» упало на 5,1% до 18,9 млн. Годом ранее было продано 20,09 млн полисов ОСАГО.
Падение ускоряется: в I квартале число проданных полисов сократилось по сравнению с январем – мартом 2017 г. на 1,3% до 7,9 млн.
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