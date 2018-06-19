ЦБ не отдаст тарифы ОСАГО на откуп страховщикам

Пока ОСАГО остается убыточным для страховщиков, компании вынуждены уходить из проблемных регионов Андрей Гордеев / Ведомости

Страховщикам, которые ратуют за полное освобождение тарифов ОСАГО, рассчитывать на прекращение государственного регулирования тарифов по обязательной «автогражданке» не стоит. Даже после либерализации тарифов ОСАГО ЦБ продолжит устанавливать предельную стоимость полиса, сообщила во вторник председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Повышать гибкость тарифов ОСАГО и проводить их либерализацию регулятор будет постепенно, добавила она.

Набиуллина рассказала, что либерализация займет три-пять лет и будет верхний потолок тарифов, при этом конкуренцию нужно развивать в разных регионах. Уже сейчас в регионах, где работает много страховых компаний, тариф ОСАГО «ниже верхней границы», указала она.

Сейчас тарифный коридор, в рамках которого компании самостоятельно определяют стоимость полиса ОСАГО, составляет 3432-4118 руб. Но до конца лета ЦБ намерен его расширить на 20% вверх и вниз, в результате чего тарифный коридор составит 2746-4942 руб. После изменения тарифов средняя стоимость полиса ОСАГО вырастет с 5800 до 7000 руб., говорил ранее зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Страховщикам это принесет около 15 млрд руб. премий и сделает этот вид безубыточным для них, рассказывал он.

Пока ОСАГО остается убыточным для страховщиков, компании вынуждены уходить из проблемных регионов, сказала во вторник Набиуллина. Тем не менее ЦБ удалось частично решить проблему доступности полисов в регионах, однако назвать положение на этом рынке стабильным по-прежнему нельзя, признала она. «Основная доля жалоб на ОСАГО сейчас - коэффициенты бонус-малус» (система скидок и надбавок за безаварийную езду - «Ведомости»), - рассказала Набиуллина.

Либерализацию тарифов ОСАГО в части сроков поддерживает и Минфин, однако он выступает за полную свободу тарифов от государственного регулирования. Об этом ранее в интервью ТАСС говорил замминистра финансов Алексей Моисеев. «Закон предписывает, что ЦБ должен определять коридор. Мы считаем, что коридор должен поэтапно расширяться, пока мы не придем к полной отмене коридора и полной либерализации тарифов», - говорил он позже.

У страховщиков хватит запаса прочности для постепенной либерализации тарифа ОСАГО «с полным освобождением тарифа к 2023-2025 гг.», говорит президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, слова которого приводит пресс-служба. При этом он отмечает, что страховое сообщество рассчитывало на более быструю либерализацию ОСАГО.

Автомобилисты отказываются от ОСАГО

На фоне дискуссий страховщиков, Минфина и ЦБ о либерализации тарифов ОСАГО система обязательной «автогражданки» теряет часть страхователей. Число проданных полисов в I квартале 2018 г. сократилось по сравнению с январем-мартом 2017 г. на 1,3%, или на 101 542 полиса, до 7,9 млн. Премии по ОСАГО упали еще сильнее – на 4,6% до 46 млрд руб., следует из данных ЦБ.

При этом продажи новых автомобилей растут. В I квартале 2018 г. продано 392 900 автомобилей – на 21,7% больше, чем в I квартале 2017 г., сообщала Ассоциация европейского бизнеса.

Ситуация, когда заметно упало количество проданных полисов ОСАГО, уже была в 2015 г. Тогда ЦБ повысил тарифы и от покупки обязательных страховок отказались 2,78 млн автомобилистов, приводил данные РСА. Часть ушедших из системы ОСАГО автовладельцев начали пользоваться поддельными полисами.