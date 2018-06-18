Гознак опустил цены на бланки ОСАГО

Сейчас двухслойные бланки используют агенты при продаже полисов ОСАГО, однослойные – сотрудники в офисах страховых компаний при заключении договора обязательной «автогражданки» Евгений Разумный / Ведомости

С 1 июня «Гознак» опустил цены на бланки полисов ОСАГО – об этом он сообщил в письме, направленном в Российский союз автостраховщиков (РСА, «Ведомости» с документом ознакомились). Теперь 1000 однослойных бланков ОСАГО обходится страховщикам в 5280,5 руб., такое же количество двухслойных – в 6980,29 руб. Прежде страховщики платили за бланки 5506,47 руб. и 7120,71 руб. соответственно (эти тарифы действовали с 1 февраля).

Представитель РСА (бланки закупает союз, затем распределяет их между компаниями) подтвердил, что Гознак с 1 июня снизил стоимость изготовления бланков. По его словам, Гознак опустил тарифы впервые и в союзе этим решением довольны.

Сейчас двухслойные бланки используют агенты при продаже полисов ОСАГО, однослойные – сотрудники в офисах страховых компаний при заключении договора обязательной «автогражданки» (их оборот - 80%).

Представитель РСА не смог оценить совокупные затраты страховщиков, которые они понесли при заключении договоров ОСАГО в 2017 г. В прошлом году было продано 39,2 млн полисов ОСАГО – на 145 800 больше, чем в 2016 г.

«Ингосстрах» в прошлом году потратил на закупку бланков ОСАГО 14,5 млн руб., рассказывает его представитель. Компания использует исключительно однослойные бланки, и каждый из них обошелся компании в 2017 г. в 5,1 руб., но в 2018 г. цена выросла до 5,51 руб., сетует он, замечая, что причина тому – монопольное положение «Гознака», который повышал тарифы на бланки каждый год. Представитель «Ингосстраха» надеется, что к изготовлению бланков допустят и другие типографии, это бы позволило создать условия для конкуренции и еще снизить расходы для страховщиков.

Расходы на изготовление бланков ОСАГО все-таки играют роль в экономике страховщиков, и в преддверии повышения тарифов на обязательную «автогражданку» снижение цен на бланки создаст небольшой маневр для заработка, говорит управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. На прошлой неделе ЦБ опубликовал проект о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз. Сейчас базовая ставка – 3432-4118 руб., после изменений она составит 2746-4942 руб. Зампред ЦБ Владимир Чистюхин говорил, что средняя цена полиса после изменения тарифов вырастет с 5800 до 7000 руб., а страховщикам это принесет примерно 15 млрд руб. премий.

Представители «Росгосстраха» и ВСК от комментариев отказались.

Самые надежные и проблемные подержанные автомобили