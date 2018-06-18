Гознак опустил цены на бланки ОСАГО

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Сейчас двухслойные бланки используют агенты при продаже полисов ОСАГО, однослойные – сотрудники в офисах страховых компаний при заключении договора обязательной «автогражданки»
Евгений Разумный / Ведомости
С 1 июня «Гознак» опустил цены на бланки полисов ОСАГО – об этом он сообщил в письме, направленном в Российский союз автостраховщиков (РСА, «Ведомости» с документом ознакомились). Теперь 1000 однослойных бланков ОСАГО обходится страховщикам в 5280,5 руб., такое же количество двухслойных – в 6980,29 руб. Прежде страховщики платили за бланки 5506,47 руб. и 7120,71 руб. соответственно (эти тарифы действовали с 1 февраля).
Представитель РСА (бланки закупает союз, затем распределяет их между компаниями) подтвердил, что Гознак с 1 июня снизил стоимость изготовления бланков. По его словам, Гознак опустил тарифы впервые и в союзе этим решением довольны.
Сейчас двухслойные бланки используют агенты при продаже полисов ОСАГО, однослойные – сотрудники в офисах страховых компаний при заключении договора обязательной «автогражданки» (их оборот - 80%).
Представитель РСА не смог оценить совокупные затраты страховщиков, которые они понесли при заключении договоров ОСАГО в 2017 г. В прошлом году было продано 39,2 млн полисов ОСАГО – на 145 800 больше, чем в 2016 г.
«Ингосстрах» в прошлом году потратил на закупку бланков ОСАГО 14,5 млн руб., рассказывает его представитель. Компания использует исключительно однослойные бланки, и каждый из них обошелся компании в 2017 г. в 5,1 руб., но в 2018 г. цена выросла до 5,51 руб., сетует он, замечая, что причина тому – монопольное положение «Гознака», который повышал тарифы на бланки каждый год. Представитель «Ингосстраха» надеется, что к изготовлению бланков допустят и другие типографии, это бы позволило создать условия для конкуренции и еще снизить расходы для страховщиков.
Расходы на изготовление бланков ОСАГО все-таки играют роль в экономике страховщиков, и в преддверии повышения тарифов на обязательную «автогражданку» снижение цен на бланки создаст небольшой маневр для заработка, говорит управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. На прошлой неделе ЦБ опубликовал проект о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз. Сейчас базовая ставка – 3432-4118 руб., после изменений она составит 2746-4942 руб. Зампред ЦБ Владимир Чистюхин говорил, что средняя цена полиса после изменения тарифов вырастет с 5800 до 7000 руб., а страховщикам это принесет примерно 15 млрд руб. премий.
Представители «Росгосстраха» и ВСК от комментариев отказались.
Самые надежные и проблемные подержанные автомобили
Daimler
Двух-трехлетний Mercedes-Benz SLK (R 172, на фото) назван самым надежным автомобилем по результатам ежегодного анализа техосмотра машин немецкой ассоциации технического контроля машин TÜV. В десятку лучших подержанных машин не старше 2014 года выпуска также входят Volkswagen Golf Sportsvan, Mercedes B-класса, Mercedes GLK, Mazda 2, Audi A1, Q3 и Q5, Porsche 911 и Volvo V40 (у последних пяти одинаковый уровень надежности). Многие из этих моделей лидировали и в прошлогоднем рейтинге надежности организации
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Daimler
Рейтинг составлен на основании 10 млн проверок автомобилей, произведенных членами ассоциации TUV с июля 2016 г. по июнь 2017 г. Самым надежным 4-5-летним автомобилем назван Mercedes-Benz B-класса (кузов W 246, на фото). Также лучшие подержанные пятилетки - Porsche 911, Mazda CX-5, Audi Q5, Mercedes SLK, Seat Mi, Audi TT, Mercedes GLK, Opel Agila и Mercedes M-класса
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Porsche
В исследовании рассматривается 225 самых распространенных моделей европейского рынка, разбитые на пять возрастных групп без уточнения классов автомобилей. Среди 6-7-летних машин меньше всего неисправностей эксперты обнаружили в Porsche 911 (Typ 977, на фото). Чуть хуже него показали себя при техосмотре Audi Q5 и TT, Honda CR-V, Mazda 3, BMW X1, Kia Venga, VW Golf Plus, Audi A4/A5 и Ford Fusion
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Porsche
Основная модель Porsche названа лучшей среди 8-9-летних и 10-11-летних машин. При составлении рейтинга учитывалось число обнаруженных при техосмотре неисправностей, которые классифицировались по категориям: «незначительные» (разрешается дальнейшая эксплуатация, но дефекты необходимо устранить), «существенные» (допуск на дорогу не дается, недостатки необходимо устранить в течение четырех недель) и «небезопасное транспортное средство» (прекратить использование)
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Porsche
При построении рейтинга учитывались только «серьезные дефекты», т. е. не позволяющие по достаточно строгим немецким правилам получить допуск к движению по дорогам общего пользования. Так, у лидера рейтинга 2018 г. Mercedes SLK в среднем только две машины из 100, представленных на техосмотр, имели серьезные неисправности. Среди 10-11-летних Porsche 911 (на фото) - 12,2% машин с серьезными дефектами при средних для этого возраста 26,5%. В среднем во всех возрастных категориях доля дефектных машин - 19,9%
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Kia
Самым ненадежным среди свежих машин с пробегом немецкие эксперты признали 2-3-летний кроссовер Kia Sportage - 12,6% неисправных машин (как у 10-летних Porsche) при средних 5,8% для возраста. Также в подвале рейтинга оказались Fiat Punto (12,3%), Dacia Logan (12,2%) с соплатформенными Sandero (9,5%) и Duster (8,9%), Fiat 500 (11,2%) и Ford Ka (10,1%). Но у Logan и Duster выше средние пробеги - 50 000 км против 27 000-33 000 км у итальянцев и Ka (построен на общей платформе с Fiat 500) и Sportage - 42 000 км
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Renault
У Peugeot 206 и Dacia Logan (на фото) одинаковая и самая высокая доля дефектов среди 4-5-летних автомобилей – 20,6%, при этом у Peugeot пробег в среднем меньше - 52 000 против 80 000 км. Другие слабые модели 2012-2013 гг. - VW Sharan, Renault Kangoo, Seat Alhambra (аналог Sharan), Chevrolet Spark и упомянутые среди худших 2-3-летних модели Dacia и Fiat
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Chevrolet
В рейтинге TÜV всего две модели Chevrolet, и они обе попали в антитоп-5 автомобилей с наибольшим числом существенных неисправностей. На фото Aveo – аутсайдер среди 6-7-летних автомобилей с долей неисправных автомобилей 29,3% (среднее для 6-7-летних - 15,7%). Самыми слабыми в этом возрасте немцы также считают Citroen C4, Fiat Panda, Renault Twingo, Kia Rio, Peugeot 206, Dacia Logan и Sandero
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Chevrolet
Малыш Chevrolet Matiz замыкает рейтинг надежности 8-9-летних машин вместе с Aveo первого поколения - 35,8% и 32,5% неисправных машин при средних 21%. Также хуже всех себя показывают на немецком техосмотре Dacia Logan и Sandero, Renault Kangoo и Megane, Citroen C4 и Berlingo, Peugeot 206, Kia Rio, VW Sharan и Mazda 5
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Matthias93
У Ford Ka первого поколения самая большая доля неисправных машин согласно отчету TÜV - 36,9%. Такой же процент у Ford Galaxy, но средний пробег минивэнов значительно больше - 170 000 км против 82 000 км у микролитражки. Худшими десятилетками стали сразу четыре модели Renault - Megane, Laguna, Scenic и Kangoo, Hyundai Tucson и уже упомянутые за ненадежность в более молодом возрасте VW Sharan, Citroen C4, Chevrolet Matiz и Kia Rio. Среднее число неисправных машин в этом возрасте - 26,5%, определил TUV