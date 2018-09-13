Финансы / Страхование

ЦБ предлагает платить за поврежденные детали как за новые

Эта идея будет добавлена к повышению тарифов ОСАГО до 20%
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Центробанк готов рассмотреть вопрос об исключении цен старых запчастей при денежных выплатах по ОСАГО, сообщил во вторник на парламентских слушаниях по ОСАГО зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Он напомнил, что стоимость старых запчастей сейчас не учитывается при натуральном возмещении ущерба, т. е. в случае ремонта поврежденного автомобиля. «Имеет смысл рассмотреть вопрос о том, чтобы новые запчасти ставились не только в случае натурального возмещения, но и расчет шел при оплате деньгами тоже исходя из новых запчастей», – сказал он.

Эту идею на парламентских слушаниях по ОСАГО предложил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас по закону об ОСАГО при денежной выплате компенсация за детали совершается с дисконтом до 50% – учитывается ее износ.

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