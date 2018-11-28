Минфин не успевает провести реформу ОСАГО
Страховщики пока не смогут давать скидки хорошим водителям
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Реализация только первого этапа реформы может привести к подорожанию ОСАГО для добросовестных автомобилистов в убыточных регионах
Александра Зотова / Ведомости
Минфин не успевает в осеннюю сессию Госдумы внести законопроект, предусматривающий переход к более справедливой цене ОСАГО. Об этом, по словам исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, представитель министерства сообщил страховщикам на встрече в среду.
Сейчас стоимость полиса ОСАГО определяется исходя из базового тарифа (это 3432–4118 руб.) с поправкой на стаж и возраст водителя, число страховых случаев (коэффициент бонус-малус – скидки за безаварийную езду и надбавки за устроенные им аварии), регион (определяется по месту регистрации владельца автомобиля) и мощность двигателя.
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