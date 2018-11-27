Проверка ОСАГО через камеры в Москве может быть опять отложена

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Автоматическая проверка наличия у автомобилистов полисов ОСАГО при помощи камер видеофиксации может быть отложена в очередной раз Андрей Гордеев / Ведомости

Автоматическая проверка наличия у автомобилистов полисов ОСАГО при помощи камер видеофиксации может быть отложена в очередной раз. В октябре представитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД, занимается обслуживанием камер фото- и видеофиксации в столице) обещал, что с ноября на столичных дорогах камеры начнут вычислять автомобилистов без полиса ОСАГО. Им будут выписываться штрафы – сейчас это 800 руб.

Однако недавно выяснилось, что база данных МВД и Российского союза автостраховщиков (РСА, объединяет всех страховщиков ОСАГО) не готова, это следует из ответа представителя ЦОДД на запрос «Ведомостей». Камеры начнут выписывать штрафы за езду без полиса ОСАГО тогда, «когда РСА и МВД завершат работы по объединению баз». Дату, когда завершатся работы по объединению баз данных, представитель ЦОДД рекомендовал уточнить у РСА и МВД: «Наша инфраструктура (камеры, программное обеспечение) технически полностью готова к запуску».