Проверка ОСАГО через камеры в Москве может быть опять отложена
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Автоматическая проверка наличия у автомобилистов полисов ОСАГО при помощи камер видеофиксации может быть отложена в очередной раз. В октябре представитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД, занимается обслуживанием камер фото- и видеофиксации в столице) обещал, что с ноября на столичных дорогах камеры начнут вычислять автомобилистов без полиса ОСАГО. Им будут выписываться штрафы – сейчас это 800 руб.
Однако недавно выяснилось, что база данных МВД и Российского союза автостраховщиков (РСА, объединяет всех страховщиков ОСАГО) не готова, это следует из ответа представителя ЦОДД на запрос «Ведомостей». Камеры начнут выписывать штрафы за езду без полиса ОСАГО тогда, «когда РСА и МВД завершат работы по объединению баз». Дату, когда завершатся работы по объединению баз данных, представитель ЦОДД рекомендовал уточнить у РСА и МВД: «Наша инфраструктура (камеры, программное обеспечение) технически полностью готова к запуску».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}