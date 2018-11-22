Финансы / Страхование

На рынке ОСАГО сменился лидер

«Альфастрахование» по итогам 10 месяцев обогнало «РЕСО-гарантию»
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«Альфастрахование» за десять месяцев 2018 г. продало полисов ОСАГО на 29,3 млрд руб., следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА). Это больше 28,6 млрд руб., полученных «РЕСО-гарантией», до этого момента лидировавшей по сборам.

«РЕСО-гарантия» стала лидером рынка ОСАГО после того, как «Росгосстрах» стал сокращать этот бизнес, на котором потерял десятки миллиардов рублей. По итогам 2017 г. «РЕСО-гарантия» продала больше всех полисов и собрала больше всех премий. Доля «РЕСО-гарантии» в ОСАГО с начала 2016 г. только росла, но в первой половине 2018 г. начала немного снижаться, говорила «Ведомостям» директор страховой аналитической группы Fitch Анастасия Литвинова.

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