Крупнейший страховщик ОСАГО снизил цены на полисы

У «РЕСО-гарантии» они были одними из самых дорогих по стране, но теперь в 21 городе подешевели на 4–8%

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Максим Стулов / Ведомости

«РЕСО-гарантия» снизила тарифы ОСАГО в 21 городе. Сообщение об этом 15 ноября появилось на ее сайте, заместитель гендиректора «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов подтвердил факт снижения тарифов.

Цены на ОСАГО с 25 октября снижены в Москве и с 27 октября в оставшихся 20 городах – 19 из них региональные центры в Европейской части России и Сибири, в том числе семь городов-миллионников (Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа), и Сургут. «РЕСО-гарантия» снизила тарифы по большей части в экономически благоприятных для страховщиков ОСАГО городах, отмечает представитель РСА.