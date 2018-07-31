ОСАГО утратило явного лидера

На рынке ОСАГО вместо одного лидера появилось два – «РЕСО-гарантия» и «Альфастрахование» Владимир Гердо / ТАСС

«Альфастрахование» стало лидером по числу проданных полисов ОСАГО в первом полугодии: компания заключила 2,6 млн договоров, следует из предварительных данных Российского союза автостраховщиков (РСА). Согласно им «Альфастрахование» существенно нарастило присутствие в ОСАГО: его сборы составили 15,7 млрд руб. против 7 млрд годом ранее.

Несмотря на агрессивное увеличение доли в ОСАГО, «Альфастрахованию» лидером по размеру премий стать не удалось: чемпионом по этому показателю, как и кварталом ранее, осталась «РЕСО-гарантия», однако ее доля рынка почти не изменилась – сборы по ОСАГО принесли «РЕСО-гарантии» 17,2 млрд руб. против 17,05 млрд годом ранее, свидетельствуют данные РСА.

«У нас нет задачи быть лидерами, мы просто четко исполняем требования закона об ОСАГО», – передал гендиректор «Альфастрахования» Владимир Скворцов. Компания, по его словам, вышла в лидеры в том числе благодаря использованию новых технологий, включая урегулирование убытков через мобильное приложение на месте ДТП: «Клиенты ценят хорошее отношение».

Бывший лидер рынка ОСАГО – «Росгосстрах», который оказался в многомиллиардных убытках в том числе из-за первенства в этом сегменте, продолжает сокращать бизнес: его сборы уменьшились с 21,2 млрд руб. в первом полугодии 2017 г. до 9,08 млрд, по данным РСА. Доля «Росгосстраха» в ОСАГО упала до 8,3% с 40% в 2015 г.

«Альфастрахование» увеличивает сборы по ОСАГО, поскольку видит потенциал в этом виде на фоне анонсированного ЦБ повышения тарифов (регулятор планирует это сделать осенью), говорит аналитик АКРА Евгений Шарапов. Ситуация на рынке ОСАГО крайне сложная, отмечает Скворцов, – разный уровень убыточности в регионах, проблемы с мошенничеством, есть проблема с инфляцией убытков, которую тарифы ОСАГО не успевают догонять, но изменения в законодательстве об ОСАГО оставляют надежду, что ситуация на рынке постепенно стабилизируется.

В «Альфастраховании» в среднем полис ОСАГО продавался за 5856 руб., у «РЕСО-гарантии» – за 6778 руб., говорится в статистике РСА. «Альфастрахование» отстает по средней премии прежде всего потому, что «РЕСО-гарантия» продает больше полисов в Москве. Средняя премия здесь одна из самых высоких в России, отмечает директор страховой аналитической группы Fitch Анастасия Литвинова.

«Само по себе лидерство на рынке ОСАГО при хорошем построении работы страховой компании совсем не обязательно должно приводить к финансовым проблемам», – полагает аналитик «Эксперт РА» Алексей Янин. Скворцов не раскрывает комбинированный коэффициент, но отмечает, что прибыль «Альфастрахования» по РСБУ в первом полугодии достигла 5,67 млрд руб. против 2,24 млрд годом ранее.

В целом сборы страховщиков по ОСАГО в январе – июне уменьшились на 1,4% до 109,1 млрд руб., выплаты сократились на 31% до 68,1 млрд. Премии сокращаются с ростом числа автовладельцев, имеющих скидку по ОСАГО, считает президент РСА Игорь Юргенс. Снижение выплат по ОСАГО он связывает с расширением применения практики натурального возмещения – ремонта вместо денежной компенсации. Данные РСА свидетельствуют о продолжающемся спаде интереса к ОСАГО: в первом полугодии полисов было продано на 28 769 меньше, чем годом ранее. Падение происходит, даже несмотря на сокращение средней премии, которая в первом полугодии составила 5673 руб.