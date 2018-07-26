ЦБ откладывает повышение тарифов ОСАГО

Регулятор надеется зарегистрировать нормативный акт о расширении тарифного коридора «в начале осени» Сергей Портер / Ведомости

Обещанное Центробанком расширение тарифного коридора по ОСАГО на 20% вверх и вниз в течение лета переносится на осень. ЦБ не успевает зарегистрировать в Минюсте соответствующий нормативный акт, сообщил в четверг директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния. «Мы немного сдвигаемся по срокам по расширению коридора», – сказал он, подчеркнув, что это никак не связано с какими-то другими обстоятельствами, кроме технических. Теперь регулятор надеется зарегистрировать нормативный акт о расширении тарифного коридора «в начале осени», сказал он.

Параметры планируемого изменения тарифов ОСАГО остаются прежними, сказал Габуния.

Повышение тарифов ОСАГО с 31 августа прописано в проекте указания о базовых ставках тарифов ОСАГО. Зампред ЦБ Владимир Чистюхин подтвердил, что регулятор надеется до 31 августа повысить тарифы.

14 июня ЦБ опубликовал проект указания, дающий представление о том, сколько к концу лета будет стоить полис ОСАГО. Проект предполагает расширение коридора базовых ставок на 20% вверх и вниз до 2746-4942 руб. Сейчас коридор - 3432-4118 руб.

Фактически большинство автомобилистов ждет повышение максимальной стоимости полиса ОСАГО примерно на 20%, указывал ранее директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.

Исключение – мотоциклы и мотороллеры: для них ЦБ решил снизить коэффициент, а с ним и верхнюю границу тарифного коридора на 10,9% (до 1407 руб.). Также поблажка обещана юридическим лицам: для их легковых автомобилей максимальная цена полиса уменьшается на 5,7%.

Расширение тарифного коридора в ОСАГО на 20% принесет страховым компаниям дополнительно примерно 15 млрд руб. премий, оценивал Чистюхин. Это позволит им полностью компенсировать потери прошлого года, когда страховщики потеряли 15 млрд руб. на этом виде страхования, следовало из его слов.

По итогам 2017 г. убыточность (так страховщики называют выплаты) составила 103%, ЦБ надеется, что она приблизится к 100%, говорил Чистюхин.