Защитниками прав автомобилистов по ОСАГО могут стать представители страховщиков
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ЦБ нашел кандидатов на позиции финансовых омбудсменов по ОСАГО, которым придется разбираться в спорах автовладельцев и страховщиков. Ими могут стать исполнительный вице-президент Всероссийского союза страховщиков Андрей Юрьев и руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к ЦБ, сотрудник одного из страховых союзов и топ-менеджер крупной страховой компании. Третьим кандидатом может стать директор службы развития сервисов на страховом, лизинговом и финансовом рынках «Глонасс» Павел Бунин, который до 2012 г. возглавлял Российский союз автостраховщиков (РСА, объединяет всех страховщиков ОСАГО), добавляет один из собеседников «Ведомостей». Знакомый Бунина сказал, что тот вел переговоры с ЦБ.
При этом Юрьев рассматривается в качестве «старшего» омбудсмена в целом по всем спорам на страховом рынке, знают два собеседника «Ведомостей».
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