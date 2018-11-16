Финансы / Страхование
Статья опубликована в № 4697 от 16.11.2018 под заголовком: Трое для защиты ОСАГО

Защитниками прав автомобилистов по ОСАГО могут стать представители страховщиков

Из трех первых кандидатов на должность омбудсменов по ОСАГО двое работали в страховых объединениях
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ЦБ нашел кандидатов на позиции финансовых омбудсменов по ОСАГО, которым придется разбираться в спорах автовладельцев и страховщиков. Ими могут стать исполнительный вице-президент Всероссийского союза страховщиков Андрей Юрьев и руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к ЦБ, сотрудник одного из страховых союзов и топ-менеджер крупной страховой компании. Третьим кандидатом может стать директор службы развития сервисов на страховом, лизинговом и финансовом рынках «Глонасс» Павел Бунин, который до 2012 г. возглавлял Российский союз автостраховщиков (РСА, объединяет всех страховщиков ОСАГО), добавляет один из собеседников «Ведомостей». Знакомый Бунина сказал, что тот вел переговоры с ЦБ.

При этом Юрьев рассматривается в качестве «старшего» омбудсмена в целом по всем спорам на страховом рынке, знают два собеседника «Ведомостей».

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