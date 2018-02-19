Минфину не нравится нынешний порядок выплат по ОСАГО

Прямое возмещение ущерба потерпевший получает в той самой страховой компании, где купил полис ОСАГО Виктория Джапаридзе / Интерпресс / ТАСС

Минфин предложил отменить норму закона об ОСАГО – о распространении прямого возмещения ущерба при ДТП с участием более двух автомобилей, сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на представителя Минфина.

Прямое возмещение ущерба потерпевший получает в той самой страховой компании, где купил полис ОСАГО. До 25 сентября 2017 г. обратиться за прямым возмещением мог только потерпевший в ДТП с участием двух автомобилей. Но в марте 2017 г. президент Владимир Путин подписал поправки в закон об ОСАГО, установившие приоритет натурального возмещения перед денежной компенсацией. Эти поправки распространили прямое возмещение убытков на массовые аварии, норма вступила в силу как раз 25 сентября.

Сейчас в Минфине считают, что «с принятием этой инициативы законодатели явно поторопились», передает «Интерфакс» слова представителя министерства.

Центробанк не располагает информацией о том, что у автомобилистов есть какие бы то ни было проблемы при прямом возмещении ущерба от массовых аварий, говорит представитель ЦБ: «Мы не усматриваем необходимости изменения законодательства в данный момент».

Прямое возмещение ущерба в ОСАГО по-прежнему действует независимо от количества участников ДТП, но только при отсутствии погибших и пострадавших в аварии граждан.

Прямое возмещение ущерба действует с 1 марта 2009 г. По данным Российского союза автостраховщиков, в 2016 г. прямое возмещение ущерба по ОСАГО было использовано в 1,35 млн страховых случаев, компенсация составила 81,8 млрд руб., в первом полугодии 2017 г.– 822 000 случаев и 50 млрд руб.

«Ведомости» ожидают комментарий Минфина.