2017 год стал худшим в истории «Росгосстраха»

Компания впервые выплатила клиентам больше денег, чем собрала с них

Сборы компании за год сократились на 36,5% Андрей Гордеев / Ведомости

В 2017 г. «Росгосстрах» собрал 79,4 млрд руб. премий, а выплатил 84 млрд руб., сообщил «Ведомостям» предварительные итоги года представитель страховщика.

Сборы компании за год сократились на 36,5%. Главная причина – сокращение доли в ОСАГО, которая в IV квартале составила около 10%, хотя в 2015 г. была около 40%, объясняет представитель «Росгосстраха». Высокая убыточность ОСАГО стала причиной и роста выплат: по ОСАГО они в 2017 г. составили 62 млрд руб.

Превышение выплат над премиями – нетипичная ситуация для страховой компании, никто из крупных страховщиков такие результаты еще не показывал, отмечает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев.

Убытки «Росгосстраха» представитель компании не раскрыл. Помимо выплат у страховщиков еще есть расходы на ведение дела, судебные выплаты и резервы под будущие убытки, перечисляет Самиев. На расходы может приходиться до 40% взносов, на судебные издержки – 10-15%, объясняет Самиев, полагая, что комбинированная убыточность (показатель эффективности бизнеса) «Росгосстраха» с учетом предварительных данных может превысить 150%.

Этот год «Росгосстрах» надеется закончить без убытков, говорил первый зампред правления Вячеслав Воробьев. Для этого он может закрыть часть офисов и не будет восстанавливать долю на рынке ОСАГО. Страховщик перестал быть прибыльным в 2015 г.: тогда его убыток составил 5 млрд руб. и с тех пор только возрастал. За девять месяцев прошлого года убыток страховщика вырос на 60% до 35,3 млрд руб. При этом за 2016-2017 гг. «Росгосстрах» получил от основного акционера, банка «ФК Открытие», 85 млрд руб,. из которых 24 млрд руб. - осенью прошлого года.

Поможет и сокращение доли на рынке ОСАГО. В первом полугодии 2017 г. убыточность этого вида страхования, по данным «Эксперта РА», превышала 185%.