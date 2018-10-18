ЦБ надеется, что тарифы ОСАГО изменятся не раньше 2019 года

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АГН «Москва»

ЦБ надеется, что указание о расширении тарифного коридора в ОСАГО будет направлено на регистрацию в Минюст до конца года, а новые тарифы начнут действовать с 2019 г., сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

«Мне бы хотелось, чтобы нормы со следующего года заработали», – сказал Чистюхин в Сочи на форуме Finopolis (его слова передал «Ведомостям» представитель ЦБ): речь идет об изменении подходов к расчету коэффициента возраста и стажа, «бонус-малус» (скидки и надбавки на безаварийную езду) и расширении тарифного коридора.