Финансы / Страхование

Минфин предложил новую систему санкций в ОСАГО

Она не мешает страховщикам затягивать выплаты
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Минфин, который параллельно с ЦБ занимается реформированием ОСАГО, предложил закрепить в законе максимальный размер штрафа за несвоевременную выплату по ОСАГО или затягивание сроков выдачи направления на ремонт машины (при натуральном возмещении). Такая норма содержится в поправках Минфина в закон об ОСАГО (есть у «Ведомостей») – представитель министерства говорил, что законопроект направлен в правительство.

Сейчас, если страховщик нарушил срок выплаты компенсации по ОСАГО или задержал направление автомобиля на ремонт, то он по закону платит потерпевшему неустойку – 1% от суммы возмещения за каждый день опоздания, начиная с 21-го дня. Минфин намерен ограничить неустойку: эта неустойка «не может превышать размер страхового возмещения», говорится в документе.

Сейчас в законе таких ограничений нет, предельное значение неустойки устанавливается впервые, отмечает глава юридической службы «Ингосстраха» Татьяна Комарова. Она считает это полезным: при действующем способе расчета пени недобросовестные страхователи и «автоюристы» могут неосновательно обогащаться на неустойках, препятствуя рассмотрению заявления в срок – суд присуждает неустойку «в расчете по день фактического исполнения». Установление предельного значения уравновесит такие ситуации, уверена она.

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