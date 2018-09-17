ЦБ заказал повторное исследование расчета тарифов ОСАГО
Его итоги могут повлиять на решение ЦБ о повышении тарифов на 20%
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Максим Стулов / Ведомости
Центробанк инициировал повторное исследование тарифов ОСАГО, так как убыточность этой отрасли снизилась за первое полугодие, сообщила заместитель директора департамента страхового рынка Светлана Никитина.
В результате снижения убыточности премия упала на 10–15%, сказала она. Никитина напомнила, что ЦБ планирует изменить стоимость ОСАГО – расширить границы тарифного коридора на 20% вверх и вниз, и такой «серьезный тренд», как снижение убыточности, регулятор «не может не учитывать». ЦБ хочет понять, чем вызвано падение убыточности по ОСАГО и сохранится ли эта тенденция. Проводить экономический расчет тарифов ОСАГО будет внешний подрядчик – это требование закона.
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