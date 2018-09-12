Страховщикам грозит вал исков с требованиями увеличить выплаты по ОСАГО

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Последствия для страховщиков могут быть очень печальными Максим Стулов / Ведомости

Страховые компании начали получать первые иски с требованием пересчитать компенсации по ОСАГО в связи с авариями, которые произошли с декабря 2014 г. по май 2015 г., сообщили «Ведомостям» представители нескольких крупных страховщиков. Такими исками завалили многие компании, рассказывает заместитель гендиректора СК «МАКС» Виктор Алексеев.

Иски спровоцировало решение Верховного суда, который поставил точку в длительном споре между Управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Татарстана и Российским союзом автостраховщиков (РСА). УФАС усомнилось в объективности справочников со средней стоимостью запасных частей, материалов и работ, которые составлялись с 1 декабря 2014 г. по 1 мая 2015 г. РСА обновляет справочники каждые полгода, чтобы страховщики определяли с их помощью выплаты по ОСАГО. Еще в апреле 2016 г. татарстанское УФАС установило, что цены в справочниках не соответствуют рыночным, и предписало РСА устранить нарушения. Союз пытался оспорить предписание в судах, которые выносили разные решения. В результате спор дошел до судебной коллегии Верховного суда, а она в марте поддержала УФАС. 30 июля отклонил жалобу РСА и президиум Верховного суда.