Финансы / Страхование

Некоторые страховщики продолжают верить в ОСАГО

МАКС целенаправленно наращивает портфель, а «Росэнерго» вошло в десятку лидеров вопреки предостережению актуария
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Национальная страховая группа (НСГ) «Росэнерго» по итогам января - июня 2018 г. вошла в топ-10 страховщиков ОСАГО по размеру премий и числу проданных полисов, следует из предварительных данных Российского союза автостраховщиков (РСА): компания почти вдвое увеличила сборы по ОСАГО – до 3,4 млрд руб. против 1,8 млрд годом ранее.

В результате «Росэнерго» вошло в десятку лидеров рынка ОСАГО (по итогам 2017 г. было на 12-м месте, данные ЦБ), свидетельствует статистика РСА. Из нее также видно, что среди топ-10 страховщиков ОСАГО у «Росэнерго» самая низкая средняя стоимость полиса – 4187 руб.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике