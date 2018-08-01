Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Некоторые страховщики продолжают верить в ОСАГО Сергей Киселев / АГН «Москва»

Национальная страховая группа (НСГ) «Росэнерго» по итогам января - июня 2018 г. вошла в топ-10 страховщиков ОСАГО по размеру премий и числу проданных полисов, следует из предварительных данных Российского союза автостраховщиков (РСА): компания почти вдвое увеличила сборы по ОСАГО – до 3,4 млрд руб. против 1,8 млрд годом ранее.

В результате «Росэнерго» вошло в десятку лидеров рынка ОСАГО (по итогам 2017 г. было на 12-м месте, данные ЦБ), свидетельствует статистика РСА. Из нее также видно, что среди топ-10 страховщиков ОСАГО у «Росэнерго» самая низкая средняя стоимость полиса – 4187 руб.