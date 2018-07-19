Крупный страховщик ОСАГО рискует не справиться с обязательствами

Обязательное актуарное оценивание выявило основную проблему компании – продолжающий рост убыточности по ОСАГО, на которое приходится 82% бизнеса «Росэнерго» Максим Стулов / Ведомости

Национальная страховая группа «Росэнерго» может столкнуться с задержкой или невозможностью исполнения части своих обязательств, следует из актуарного заключения компании за 2017 г. Это вероятно в случае резких колебаний убыточности и ухудшения экономической ситуации, поскольку повлечет «еще большие проблемы с ликвидностью», следует из документа.

Обязательное актуарное оценивание выявило основную проблему компании – продолжающий рост убыточности по ОСАГО, на которое приходится 82% бизнеса «Росэнерго». Компания за 2017 г. сильно нарастила бизнес по ОСАГО, ее сборы выросли более чем на 80% до 5,2 млрд руб. В результате группа заняла 12-е место в этом виде страхования, свидетельствуют данные ЦБ.

Сборы компании в 2017 г. составили 6,3 млрд руб., чистая прибыль по МСФО – 499 млн руб., следует из ее отчетности. «Ведомости» направили запрос в НСГ «Росэнерго».

Представитель Российского союза автостраховщиков (РСА) сказал «Ведомостям», что правила профессиональной деятельности не предусматривают «ограничения в выдаче бланков полисов ОСАГО при обнаружении недостатка резервов» у той или иной страховой компании.

«Большая доля ОСАГО в портфеле несет в себе угрозу финансовому состоянию организации, а также повышает надзорные риски», - пишет актуарий. Он советует компании диверсифицировать портфель в пользу низкоубыточных видов страхования, значительно снизить долю продаваемых через систему «Единый агент» полисов ОСАГО (страховщики продают полисы друг друга в проблемных регионах). За 2017 г. в портфеле по ОСАГО на долю проданных через систему «Единый агент» полисов пришлось 5% премий, но за год доля выросла с 1 до 9%, добавляет он.

Сопоставив активы обязательства по срокам погашения актуарий выявил «разрыв ликвидности по сроку от года» и посоветовал «Росэнерго» изучить возможность перераспределения активов для устранения этого разрыва, следует из заключения.

Совокупный разрыв ликвидности на горизонте выше года составил почти 160 млн руб., подсчитал управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперта РА» Алексей Янин. Также выявлен недостаток резерва незаработанной премии (резервы под будущие выплаты) – 30,6 млн руб. на конец года, добавляет он: «Само по себе это не является нарушением нормативов, но может служить сигналом, что могут возникнуть трудности с выполнением регуляторных требований».

В документе на сайте компании НСГ «Росэнерго» отмечается, что она является участником холдинга «Росэнерго», который представляет собой многопрофильную бизнес-структуру, объединяющую страховой, туристический и агробизнес, который участвует собственными средствами в реализации четырех федеральных программ, занимается оздоровительным туризмом, строительством жилья, сельским хозяйством.