Автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика ОСАГО
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В следующем году автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика в системе «единого агента» продаж полисов ОСАГО. Ориентировочно новый порядок должен заработать 2 апреля 2019 г. Об этом рассказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев после собрания союза, передает ТАСС.
Система «единого агента» работает с 2016 г. Через этот механизм страховщики, работающие в убыточных регионах, продают полисы других компаний, не присутствующих в этих регионах, выступая их агентами. Тем самым убытки перераспределяются между всеми членами РСА. Сейчас эта система работает в 17 регионах. В 2017 г. заработал аналогичный механизм для продажи электронных полисов ОСАГО – «е-Гарант»: если клиент не может купить полис на сайте выбранного страховщика, его автоматически перенаправляют на сайт другой компании.
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