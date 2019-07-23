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Банки предупредили о проблемах с платежными терминалами из-за новых требований

Принятый Госдумой запрет на использование удаленной контрольно-кассовой техники (ККТ) в составе платежных терминалов будет иметь негативные последствия, говорится в письме ассоциации банков «Россия» в ФНС. Изменения приведут к сокращению доступности финансовых услуг для огромного количества людей, сказал РБК начальник правового управления организации Сергей Клименко.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой 16 июля. Он предусматривает, что ККТ может устанавливаться только внутри платежных терминалов или соединяться с ними механическим способом. По словам Клименко, удаленная «фискализация» очень распространена и нововведения потребуют от банковских платежных агентов перестроить всю налаженную сеть. На сегодняшний день в России используется около 150 000 терминалов, отмечают в ассоциации.

Новые требования затронут платежные терминалы Qiwi, TelePay, «КАССервис» и платежную систему «Апельсин», пояснили РБК в ассоциации. На бизнес Qiwi нововведения повлияют незначительно, заявили в компании. Новый закон несет дополнительную финансовую нагрузку на бизнес, считают в «Апельсине». Это может привести к тому, что платежные агенты будут работать в теневом сегменте без ККТ, добавили в TelePay.

В ФНС заявили, что у платежных агентов никогда не было законодательного права применять удаленную фискализацию. Исключение было сделано для вендинга и турникетов в автобусах. Представитель производителя ККТ «Штрих-М» заявил, что терминалы с удаленной ККТ можно использовать для отмывания денежных средств.