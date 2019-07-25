Евро опустился ниже 70 рублей впервые с марта прошлого года

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Компания-владелец рассказала о судьбе экипажа задержанного на Украине танкера

Российские моряки с танкера, задержанного Службой безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил, находятся в безопасности и направляются домой, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании-судовладельца «Альтомар шиппинг». Он подтвердил, что танкер Nika Spirit принадлежит компании, и уточнил, что его купили этой зимой, т. е. после инцидента в Керченском проливе.

Посольство России на Украине не смогло подтвердить эту информацию, отмечает ТАСС. «Посольство и консульство в Одессе выясняют все обстоятельства и ищут пути решения», – сказал представитель посольства.

Как сообщил «Интерфаксу» конкурсный управляющий находящегося в стадии ликвидации «Волго-Донского судового агентства» (ВДСА) Андрей Медведев, российский танкер Nika Spirit действительно раньше носил название Neyma, ВДСА продало его компании «Альтомар шиппинг» из Геленджика.

СБУ сообщила о задержании российского танкера Neyma в порту Измаил (Одесская область). Ведомство заявило, что именно этот корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 г. СБУ считает, что танкер, который сейчас называется Nika Spirit, раньше носил название Neyma. Опознать его удалось по идентификационному номеру Международной морской организации, который присваивается всем судам. На корабле прошли обыски, моряки были допрошены.

Число россиян на танкере не уточнялось. Источник «Интерфакса» утверждает, что на судне около 15 человек. В МИД России пообещали, что последствия не заставят себя ждать, «если речь идет о захвате россиян в заложники». Внешнеполитическое ведомство выясняет обстоятельства инцидента.

Российские пограничники в ноябре 2018 г. задержали в Керченском проливе корабли ВМС Украины – буксир «Яны Капу» и два бронекатера «Бердянск» и «Никополь» – при попытке пройти в Мариуполь через Керченский пролив. ФСБ заявила, что украинская сторона заблаговременно не сообщила о проходе кораблей, на требование остановиться суда не реагировали, почему и были задержаны с применением силы. Киев утверждал, что предупреждал о движении кораблей к акватории Азовского моря.