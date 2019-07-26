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Хакеры стали продавать мошенникам адреса популярных у клиентов банкоматов

На черном рынке банковских данных россиян выросли цены, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании DeviceLock и еще нескольких представителей компаний, которые занимаются информационной безопасностью. В исследовании говорится, что в начале года выписку по счету клиента за месяц можно было бы купить за 2000 руб., сейчас она обойдется желающему в 15 000 руб. Кроме того, на этом рынке появилась и новая услуга - продажа адресов банкоматов, которыми пользовался клиент банка в течение месяца. Узнать перечень банкоматов, популярных у конкретного клиента, можно за 8000-15 000 руб.

Сейчас успех мошенников зависит от наличия у них персональных данных клиентов, так как более 90% хищений осуществляется с помощью методов социальной инженерии, объясняют аналитики рост цен на черном рынке персональных данных россиян. Однако число банков, о чьих клиентах злоумышленники хотят узнать побольше, сократилось. Мошенникам интересны прежде всего крупные кредитные организации с большой базой, в идеале — с большим количеством премиальных клиентов с дебетовыми картами, рассказал газете источник в одном из банков.

В Банке России признали проблему, но заявили, что рост стоимость подобных услуг продемонстрировал: методы противодействия утечкам в банках существенно осложнили «бизнес» злоумышленникам. Однако официальную статистику по хищениям средств физлиц по итогам полугодия не раскрывает. За прошлый год мошенникам удалось похитить почти в 1,5 раза больше денег с карт россиян – 1,4 млрд руб., по данным ЦБ, это на 44% больше, чем годом ранее.

Сама распространенная схема мошенничества выглядит так: злоумышленник представляется сотрудником службы безопасности банка. У него уже есть некоторые сведения о клиента. Используя эти данные, он пытается войти в доверие, усыпить бдительность жертвы и заставить ее сообщить недостающую для списания денег с карты информацию. В последнее время мошенники стали подменять номера: например, при входящем звонке жертве высвечивается настоящий номер службы поддержки банка.