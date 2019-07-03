Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4846 от 03.07.2019 под заголовком: Инженеры банковских счетов

ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии

Клиенты банков поддаются обману все чаще

Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию. ЦБ намерен изучить проблему и найти механизмы борьбы c ней, сообщил в ответ на запрос «Ведомостей» представитель регулятора, для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители розничных банков.

Группа собирается подготовить материалы, информирующие население о методах противодействия мошенникам, говорят два близких к ней человека. Она появилась еще в начале этого года, добавляет один из них.

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Комментарии
Гаджеты
06:33 03.07.2019
Ну что Вы, тут люди работают, иногда залюбуешься
10
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