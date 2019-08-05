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«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка

В интернете продается база данных 70 000 клиентов Бинбанка стоимостью порядка 5 руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных. По ее информации, база недавно была продана «эксклюзивно в одни руки» и сейчас ее предлагают еще несколько продавцов данных.

Эта база была собрана благодаря уязвимости, о которой DeviceLock сообщала в апреле: методом подбора можно было получить доступ к паспортным данным и телефонам клиентов, подававших заявки на получение кредитной карты Эlixir. Бинбанк тогда закрыл уязвимость, но данные уже утекли.

Неизвестно, как повлияла утечка данных на результативность атак на клиентов банка, отмечает «Коммерсантъ». Собеседник газеты, близкий к правоохранительным органам, рассказал, что с начала года только в Москве было выявлено около сотни пострадавших клиентов Бинбанка, у которых похитили от 3000 до 100 000 руб. По его словам, от клиентов других крупных банков поступает гораздо меньше заявлений в полицию.

В банке «Открытие», который в начале года объединили с Бинбанком, заявили, что все проблемы с базой решены. Количество атак на клиентов «Открытия» ниже среднерыночных показателей, а в сравнении с крупнейшими игроками существенно ниже, утверждают в банке.