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«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка

Ведомости
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В интернете продается база данных 70 000 клиентов Бинбанка стоимостью порядка 5 руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных. По ее информации, база недавно была продана «эксклюзивно в одни руки» и сейчас ее предлагают еще несколько продавцов данных.

Эта база была собрана благодаря уязвимости, о которой DeviceLock сообщала в апреле: методом подбора можно было получить доступ к паспортным данным и телефонам клиентов, подававших заявки на получение кредитной карты Эlixir. Бинбанк тогда закрыл уязвимость, но данные уже утекли.

Неизвестно, как повлияла утечка данных на результативность атак на клиентов банка, отмечает «Коммерсантъ». Собеседник газеты, близкий к правоохранительным органам, рассказал, что с начала года только в Москве было выявлено около сотни пострадавших клиентов Бинбанка, у которых похитили от 3000 до 100 000 руб. По его словам, от клиентов других крупных банков поступает гораздо меньше заявлений в полицию.

В банке «Открытие», который в начале года объединили с Бинбанком, заявили, что все проблемы с базой решены. Количество атак на клиентов «Открытия» ниже среднерыночных показателей, а в сравнении с крупнейшими игроками существенно ниже, утверждают в банке.

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Экономика
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Эксперты предупредили о возможной рецессии в 2019 году

Ведомости
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Техническая рецессия в российской экономике может произойти уже в этом году, считают эксперты Института экономики роста им. Столыпина. С аналитической запиской института ознакомился РБК.

Росстат по итогам I квартала 2019 г. оценил рост экономики в 0,5% в годовом выражении, напоминают эксперты. По их мнению, он был обусловлен исключительно успехами крупных предприятий и госсектора, а в сфере малого и среднего бизнеса произошло снижение экономической активности: количество предприятий сократилось на 7–8%, количество работников – на 1,6%. При этом число сотрудников на микропредприятиях выросло на 6,7%. Авторы считают, что это связано с переходом части малых предприятий в разряд микропредприятий.

В июне министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что не ждет рецессии в российской экономике в ближайшей перспективе, несмотря на снижение роста ВВП в мае до 0,2% в годовом выражении. Однако он предполагал, что Россия может столкнуться с рецессией в экономике в 2021 г. из-за неконтролируемого роста потребкредитования. В ЦБ считают, что на сегодняшний день потребкредитование в существенной степени способствует росту потребления и экономики. По оценкам регулятора, рост ВВП в I квартале мог бы быть нулевым при отсутствии такой поддержки.

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Технологии
Новости

VisionLabs стала партнером «Яндекс.Такси» по запуску мониторинга усталости водителей

Ведомости
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Компания VisionLabs стала партнером «Яндекс.Такси» по запуску системы мониторинга усталости и внимания водителей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний. Тестирование будет проводиться на нескольких тысячах автомобилей «Яндекс.Такси» и Uber Russia.

«Яндекс.Такси» представило систему мониторинга усталости водителей в апреле. Инфракрасная камера устанавливается в салон автомобиля и анализирует уровень внимания человека за рулем при помощи технологий компьютерного зрения и алгоритмов. Компания планирует ограничивать доступ к заказам водителям, которые невнимательны или настолько устали, что не могут быть сконцентрированы на дороге.

VisionLabs создает программное обеспечение и облачные сервисы для распознавания и анализа лиц. Сбербанку и венчурному фонду Sistema_VC АФК «Система» принадлежит по 25% компании. Основным продуктом VisionLabs является платформа, позволяющая в режиме реального времени анализировать большие объемы фото- и видеоданных и находить в них конкретных людей. Компания участвовала в тестовом внедрении систем распознавания лиц в московском метро.

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Политика
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Власти Египта уточнили число жертв взрыва в центре Каира

Ведомости
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В результате взрыва в центре Каира погибли 17 человек и не менее 32 получили ранения, передает «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Египта Халю Зейд. Ранее египетские СМИ сообщали о 16 погибших и 21 раненом.

Как отмечается в распространенном МВД Египта заявлении, один из водителей выехал на встречную полосу, столкнулся с двумя другими автомобилями. В результате ДТП взорвался кислородный баллон. Инцидент произошел на шоссе возле набережной в районе Маньял. От взрыва пострадал фасад здания Института рака, начался пожар, взрывной волной были выбиты стекла и повреждена стена здания. Пациентов лечебного учреждения и медперсонал эвакуировали. На место прибыли экстренные службы египетской столицы.

Генеральный прокурор Египта поручил начать расследование причин взрыва, на место направлены следователи. Пока не поступало информации, было ли ДТП умышленным и может ли рассматриваться как теракт. Пожар ликвидирован, движение транспорта по шоссе восстановлено.

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Политика
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МЧС предупредило о паводке в Хабаровске из-за повышения уровня воды в Амуре

Ведомости
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В районе Хабаровска продолжает повышаться уровень воды в реке Амур, дачным поселкам угрожают подтопления, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону. Пик паводка прогнозируется 8–10 августа.

«Происходит постепенное подтопление островной части краевого центра – островов Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский», – говорится в сообщении. Отмечается, что некоторые дороги и дачи местных жителей уже затоплены.

По данным на утро 5 августа, уровень реки повысился на 14 см и составил 443 см. В течение двух суток прогнозируется подъем уровня воды на 40–45 см – до отметок 580–630 см. Оперативные группы спасателей работают на островных территориях. Они предупреждают местных жителей и дачников об угрозе наводнения.

С 29 июля на территории всего Хабаровского края, за исключением Аяно-Майского и Охотского районов, действует режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС из-за повышения уровня воды в Амуре введен в Еврейской автономной области с 1 августа.

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Политика
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При взрыве в центре Каира погибли 16 человек

Ведомости
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Шестнадцать человек погибли, еще 21 получили ранения при взрыве кислородного баллона в центре Каира, сообщает местное издание Egyptian streets со ссылкой на официального представителя минздрава Египта.

Отмечается, что инцидент произошел на территории каирского Института рака в центре египетской столицы. По данным МВД страны, из-за произошедшего ДТП взорвался кислородный баллон.

На месте взрыва начался пожар. Пострадало здание института — в нем выбиты стекла, частично разрушена стена. Десятки пожарных машин и скорых были направлены к месту инцидента. Пациенты и медицинский персонал эвакуированы.

Генеральный прокурор Египта распорядился о срочном расследовании причин взрыва, на место направлены следователи, указывает издание.

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Финансы
Новости

Генеральный директор британского банка HSBC ушел в отставку

Ведомости
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Британский банк HSBC объявил, что его генеральный директор Джон Флинт ушел в отставку, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. Отмечается, что отставка произошла «по взаимной договоренности с правлением».

Кроме того, правление попросило Ноэля Куинна взять на себя роль временно исполняющего обязанности гендиректора. Куинн – руководитель подразделения Global Commercial Banking, он занимает эту должность с 2015 г., а всего работает в HSBC в течение 32 лет.

Штат группы HSBC Holdings plc, образованной в 1990 г., составляет 238 000 человек. По состоянию на 31 марта 2019 г. группа управляла активами на сумму $2,659 трлн.

Политика
Новости

СК начал проверку по факту пожара на крыше «Сапсана» после гибели зацепера

Ведомости
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Следственный комитет организовал доследственную проверку после гибели зацепера на крыше поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, сообщается на сайте московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Личность погибшего устанавливается.

Как указывает «Интерфакс», поезд был задержан почти на час из-за гибели зацепера, на крыше поезда возник пожар. Произошедшее возгорание на крыше одного из вагонов было оперативно ликвидировано, на место происшествия вызваны экстренные службы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, инцидент произошел в районе Клина, причем эвакуация пассажиров не проводилась.

В данный момент поезда снова ходят по графику.

Политика
Новости

Представитель Росгвардии назвал уроком дело об угрозах детям силовиков

Ведомости
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Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал провокацией угрозы в интернете в адрес сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, передает «РИА Новости». По его словам, возбужденное Следственным комитетом уголовное дело в отношении автора таких угроз – необходимая мера.

«Возбужденное сейчас уголовное дело станет уроком для всех «шутников» и провокаторов, которые не понимают, где проходит грань между шуткой и реальными угрозами», – заявил Грибакин. По его словам, угрозы в интернете не теряют своей силы и к ним следует относиться серьезно.

По данным СК, пользователь Twitter под ником «Макс Стеклов» призывал к насилию в отношении детей правоохранителей. Согласно последним публикациям, пользователь, который ведет эту страницу, посещал несогласованные акции в Москве 27 июля и 3 августа. Мужчину задержали, его настоящее имя – Владислав Синица, ему 30 лет, он является жителем Подмосковья. Против него завели уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды в отношении группы лиц (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет шесть лет лишения свободы.

В Москве 3 августа прошла не согласованная с властями акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Протестующих начали задерживать с самого ее начала. По данным МВД, на эту акцию вышли 1500 человек, других оценок численности акции протеста пока нет. Полиция сообщала, что задержано около 600 человек за различные правонарушения. Проект «ОВД-инфо» сообщил о 1001 задержанном. По данным проекта, больше людей задерживали только на акции 27 июля – 1373 человека.

Массовые задержания на Пушкинской площади

Политика
Новости

Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии

Ведомости
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Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»). По словам политика, Анкара уже проинформировала об этом Москву и Вашингтон. Россия и США пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее турецкая армия очистила от террористов сирийские Африн, Джераблюс и Эль-Баб, напомнил Эрдоган. Решение начать новую операцию он объяснил тем, что Анкара не намерена терпеть провокации и обстрелы приграничных населенных пунктов с сирийской территории.

В мае президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Они констатировали, что в последнее время радикальные вооруженные формирования часто стали нарушать режим прекращения боевых действий. Стороны договорились о продолжении «интенсивных контактов».

Политика
Новости

Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США

Ведомости
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Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи со стрельбой в США. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В США за последние сутки произошло три инцидента со стрельбой, в общей сложности погибли 29 человек, еще несколько десятков ранены. Полиция не связывает эти три случая между собой.

Первый инцидент произошел в субботу в штате Техас: 21-летний мужчина открыл огонь по людям в супермаркете. Полиция прибыла на место в течение нескольких минут, однако за это время были застрелены 20 человек, еще 26 пострадали. Второй случай произошел в штате Огайо, там погибли девять человек, 26 получили ранения. Стрелок был убит полицией. Третий инцидент зафиксирован в Чикаго: неизвестный открыл стрельбу в парке и скрылся. По предварительным данным, погибших нет, семь человек ранены.

Политика
Новости

В США третий раз за сутки произошла стрельба

Ведомости
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Семь человек получили ранения в результате стрельбы в парке в Чикаго, сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные полиции. Неизвестный открыл огонь по людям в районе детской площадки. Стрелявший находился в черном автомобиле Chevrolet Camaro, после инцидента он скрылся с места преступления.

Стрельба в Чикаго произошла спустя несколько часов после того, как неизвестный расстрелял девять человек в американском городе Дейтон, штат Огайо. Еще 26 человек пострадали, преступник был застрелен.

А за несколько часов до этого вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу по посетителям магазина Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. Там погибли 20 человек, еще 26 получили ранения. Стрелявший сдался полиции, им оказался 21-летний мужчина, приехавший из другого города в том же штате. Перед стрельбой он опубликовал манифест в интернете.

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