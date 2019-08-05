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Курс евро впервые с 13 июня превысил 73 рубля

Евро значительно подорожал на Московской бирже к вечеру понедельника. К 19.48 мск курс евро вырос на 60 коп. до 73,1 руб. Последний раз евро поднимался выше 73 руб. еще 13 июня.

Доллар на Московской бирже, наоборот, дешевеет: к 19.48 мск он потерял 13 коп. и стоил 65,14 руб.

Российский рынок зеркалит глобальный, указывает главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова: евро к доллару за день подорожал с $1,112 до с $1,118. Инвесторы начали возвращаться в евро из-за новой порции негативной макроэкономической статистики по США, опубликованной в понедельник, считает Евдокимова. По данным американского института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в июле вопреки прогнозам опустился с 55,1% до 53,7%, а это указывает на возрастающие риски замедления экономики США и, как следствие, увеличивает вероятность того, что ФРС США будет более агрессивно снижать процентную ставку, говорит Евдокимова.