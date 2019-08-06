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ЦБ оштрафовал банк «ФК Открытие» за некорректную работу с кредитными историями

Ведомости
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Центробанк оштрафовал банк «ФК Открытие» за совершение административных правонарушений, связанных с некорректной работой с кредитными историями, говорится в сообщении регулятора.

Речь идет о нарушениях, прописанных в статьях 14.29 (незаконное получение или предоставление кредитного отчета) и 15.26.3 (неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений) Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). «Ведомости» направили запрос в банк.

В соответствии со ст. 14.29 КоАП банк может быть оштрафован на сумму от 30 000 до 50 000 руб. Статья 15.26.3 предусматривает штраф в аналогичном размере.

В начале июля ЦБ объявил о завершении санации «ФК Открытие», поскольку были сформированы резервы на возможные потери по проблемным активам и восстановлена финансовая устойчивость банка. В 2021 г. регулятор собирается продать часть акций «ФК Открытие».

Выведенные миллиарды: как государство и бизнес судятся с банкирами

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Мединский показал Квентину Тарантино Кремль

Ведомости
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Министр культуры Владимир Мединский провел экскурсию по территории Московского Кремля для американского режиссера Квентина Тарантино, прибывшего в Россию на премьеру своего фильма «Однажды в... Голливуде». Об этом Мединский сообщил в своем Instagram. В соцсети он также разместил видео совместной прогулки.

Компанию министру и режиссеру составила генеральный директор музея Елена Гагарина. Тарантино показали Красную площадь, Царь-пушку, Царь-колокол и сам Московский Кремль. Во время экскурсии режиссер поинтересовался, что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле или рядом с Кремлем. Ему ответили, что для этого нужно быть как минимум членом царской семьи, отмечает ТАСС.

Тарантино — американский кинорежиссер, сценарист, актер, кинопродюсер и кинооператор. Мировую известность ему принесла картина «Криминальное чтиво», вышедшая в прокат в 1994 г. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а также премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший сценарий.

Новый фильм Тарантино повествует о событиях, произошедших в Голливуде в 1969 г. По сюжету, актер Рик Далтон, которого играет Леонардо ДиКаприо, и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти место в киноиндустрии. Картина выходит в широкий прокат в России 8 августа.

Тарантино в Кремле

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Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти

Ведомости
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Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку российской нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября, передает информагентство «БелТА» со ссылкой на белорусский концерн «Белнефтехим».

«Из-за снижения объемов транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» во II квартале белорусский оператор трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обратился к тарифным регуляторам за внеплановым пересмотром тарифов на прокачку нефти», – уточнил «Белнефтехим».

Во время переговоров российской и белорусской сторон, прошедших во вторник, 6 августа, были достигнуты принципиальные договоренности «об обеспечении компании «Гомельтранснефть Дружба» объемами выручки в размерах, которые прогнозировались на 2019 г.». Минск и Москва не могут сейчас определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 г., добавили в «Белнефтехиме». «Стороны вернутся к этому вопросу по итогам работы за год», – уточнили в концерне.

В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по «Дружбе» загрязненной российской нефти Urals. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила факт загрязнения нефти вбросом. 24 апреля прокачка некачественной нефти в Белоруссию и европейские страны была приостановлена. Российская и белорусская стороны договорились очистить «Дружбу» от 1,3 млн т загрязненной нефти при помощи реверсной схемы.

В России по факту умышленного загрязнения нефти было возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми по делу проходят гендиректор «Нефтеперевалки» (владеет узлом учета, через который в систему попала загрязненная нефть) Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор «Петронефть актива» Владимир Жоголев и замдиректора «Магистрали» Сергей Баландин. Двое других фигурантов дела – бывший гендиректор «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко и основатель группы компаний «Петронефть» Роман Трушев – объявлены в международный розыск.

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Политика
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Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Соболь

Ведомости
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Рабочая группа Центризбиркома (ЦИК) рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, передает «Медуза». В ходе заседания члены рабочей группы решили признать действительными семь подписей из ранее забракованных. Для регистрации ей не хватило 239 подписей, отмечает издание. Большая часть подписей была забракована на основании экспертиз графологов или из-за недочетов в оформлении подписных листов. Окончательное решение ЦИК примет 7 августа.

Избирком 43 округа, от которого она выдвигалась кандидатом в Мосгордуму, ранее забраковал 725 подписей. «Почти 15% подписей избирателей, 725 шт., при допустимом браке в 10%... Это означает снятие меня с выборов в Мосгордуму. Объявляю голодовку», – написала Соболь 13 июля в Twitter.

Ранее во вторник рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобы нескольких кандидатов, в том числе политика Дмитрия Гудкова. Всего в ЦИК с жалобами на отказ в регистрации обратились 19 кандидатов в депутаты Мосгордумы.

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Суд арестовал Галямину на 15 суток

Ведомости
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Чертановский районный суд Москвы назначил муниципальному депутату, незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой 15 суток административного ареста из-за участия в не согласованной с мэрией Москвы акции протеста 27 июля, передают «МБХ Медиа» и «ОВД-Инфо».

Суд признал Галямину виновной в нарушении ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в акции, повлекшей создание помех движению транспорта).

«Я ничего смешнее, чем этот протокол, не видела. В нем написано, что я была задержана в 14:30. В 14:00 я находилась в ОВД Хорошево-Мневники. Давно подозревала, что московские полицейские думают, что у меня есть маховик времени, которым пользовалась [персонаж из «Гарри Поттера»] Гермиона Грейнджер», – цитирует Галямину «МБХ медиа».

В самом протоколе Галямина названа «гражданкой», однако все ее действия описаны в мужском роде: «скандировал», «принял участие», «создавал помехи» и так далее.

30 июня суд арестовал Галямину на десять суток. Срок административного ареста истек 6 августа. Во вторник ее из спецприемника сразу же увезли на заседание в Чертановский суд столицы.

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Митрохину повторно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

Ведомости
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Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter. Рабочая комиссия ОИК при повторном рассмотрении документов решила: 489 подписей избирателей, представленных Митрохиным, недействительны. Видеозапись с заседания окружного избиркома Митрохин опубликовал на своей странице в Facebook.

В начале июля Митрохин в составе девяти членов партии «Яблоко» подал документы на регистрацию его кандидатом в депутаты Мосгордумы. Он избирается по 43-му округу (районы Арбат, Пресненский, Хамовники). В середине июля окружная комиссия отказала ему в регистрации: подписи, собранные кандидатом, она сочла недействительными, процент брака был выше 10%, необходимых для положительного решения о регистрации. Митрохин с этим решением не согласился и подал жалобу в Мосгоризбирком, который 30 июля эту жалобу удовлетворил, обязав ОИК провести повторную проверку.

Политик обвинил ОИК в «сознательных фальсификациях» и «умышленных искажениях». На вопрос о том, почему не были приняты 203 подписи, признанные действительными в Мосгоризбиркоме, в ОИК отметили, что у городского избиркома было прямое право зарегистрировать Митрохина для участия в выборах, но избирком им не воспользовался.

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Политика
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Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке

Ведомости
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Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune. Он уйдет с занимаемой должности в октябре, отмечает издание. Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на собственные источники, что президенты США и России обсудили в ходе телефонного разговора пожары в Сибири и назначение нового посла. Его имя не называлось.

Хантсман вступил в должность посла США в России в октябре 2017 г., до этого в течение трех лет он возглавлял дипломатическую миссию в Китае, в 2005–2009 гг. был губернатором штата Юта, в 1992–1993 гг. – послом США в Сингапуре.

Свое заявление Хантсман направил Дональду Трампу утром 6 августа, отмечает газета. Завершив дела в Москве, он может вернуться в Юту, где попробует вновь побороться за губернаторское кресло в ходе предстоящей избирательной кампании, предполагает The Salt Lake Tribune.

Политика
Новости

Детский омбудсмен раскритиковала семью за участие в акции протеста с ребенком

Ведомости
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Детский омбудсмен Анна Кузнецова подвергла критике решение семьи Проказовых, которая взяла на не согласованную властями акцию протеста 27 июля годовалого сына, передает «Интерфакс». По словам Кузнецовой, «привлечение к участию в несанкционированных митингах несовершеннолетних, а тем более использование малолетних детей в качестве "щита" – недопустимо». Омбудсмен согласилась с правоохранительными органами, что присутствие детей на подобных акциях ставит под угрозу их жизнь и здоровье.

Давать правовую оценку поступку Проказовых Кузнецова не стала, отметив, что лишение родительских прав – «крайняя мера», которая применяется, если родители «не осознают своей вины и не готовы менять свое поведение и отношение к своему ребенку». Правовые основания для иска, который подали прокуроры в суд, должны быть выяснены, заключила она.

Прокуратура Москвы 6 августа направила в суд заявление о лишении родительских прав супругов, взявших с собой на митинг 27 июля малолетнего ребенка, говорилось в сообщении ведомства. Прокуроры решили, что супруги «злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына». В ходе митинга родители передали мальчика, «находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу», что подвергло его опасности. Накануне в квартире семьи прошел обыск, сообщал проект «ОВД-инфо».

Семья Проказовых обвинения отрицает. «Мы абсолютно невиновны. Мы ни в каких массовых беспорядках нигде не участвовали и ни в коем случае никогда не оставляли ребенка в опасности», – заявил в интервью «Радио Свобода» отец мальчика Дмитрий Проказов. По его словам, он на некоторое время дал подержать ребенка родственнику жены Сергею Фомину. Фомин является фигурантом дела о массовых беспорядках. Следственный комитет вчера, 5 августа, объявил его в розыск.

Политика
Новости

Коломойский рассказал, как Зеленский решился стать президентом Украины

Ведомости
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский решился стать главой государства. Идея выдвинуться в президенты Украины возникла у самого Зеленского, заявил Коломойский. «Мое подозрение, что, когда он задумывал снимать сериал («Слуга народа» – «Ведомости») и писался сценарий, ему пришла уже эта идея. Он вышел на экран в 2015 г., значит, это был 2013 г. или 2014 г.», – пояснил бизнесмен.

По его словам, он не думал о том, что Зеленский может стать президентом. «Андрей Богдан (экс-руководитель офиса президента Украины) рассказывает, что в 2015-м после выхода на экраны он сказал Зеленскому, мол, давай уже в президенты. Но я подозреваю, что у него уже были свои планы», – уточнил Коломойский. По его словам, Богдан предлагал Зеленскому баллотироваться на довыборах в Раду весной 2016 г. «Но тот отказался и сказал, что не хочет быть одним из этого старого стада баранов», – сказал бизнесмен.

Коломойский впервые обсудил возможность Зеленского участвовать в выборах в 2017 г., после выхода второго сезона сериала «Слуга народа». «Но он еще не принял решения, потому что семья, жена, дети, родители – и все не так просто. Для себя окончательное решение он, думаю, принял прошлым летом», – сказал бизнесмен, добавив, что «вирус президентства начал гулять в их умах», когда готовился сценарий сериала.

После первого тура выборов Коломойский говорил, что готов помогать Зеленскому советом в случае его победы. Он утверждал, что не ищет места в команде Зеленского, но готов «консультировать в чем-то его».

Ранее украинские СМИ сообщили о возвращении бизнесмена на Украину. Коломойский не был на территории Украины с июня 2017 г. После отъезда он проживал в Женеве, а с сентября 2018 г. – в израильском городе Герцлия. Forbes в 2019 г. оценил состояние Коломойского в $1,1 млрд.

Конфетти и поцелуи. Как штаб Зеленского праздновал победу

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Стиль жизни
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Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Ведомости
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Фэшн-директор ЦУМа и вице-президент компании Mercury Group Алла Вербер скончалась в Италии на 62-м году жизни, сообщил на своей странице в Facebook друг Вербер, журналист Олег Шаран. «Ушла настоящая легенда мира российской и мировой моды», – написал он. По его словам, она умерла от инфаркта в больнице итальянского курорта Форте-дей-Марми. В пресс-службе ЦУМа подтвердили информацию о смерти Вербер. Позже телеведущая и политик Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале со ссылкой на родных Вербер, что в больнице ей поставили диагноз «заражение крови».

«Присоединившись к Mercury в 1995 г., каждый день она посвящала тому, чтобы стать на шаг ближе к своей мечте: сделать компанию Mercury, а потом и ЦУМ, и ДЛТ лидером на рынке и стандартом непревзойденного качества для любителей и ценителей моды» – так оценили в компании вклад Вербер.

Вербер – один из самых известных байеров России. За время сотрудничества с Mercury она привезла в Россию более 500 брендов, которые сейчас составляют ассортимент ЦУМа, бутиков Третьяковского проезда, ЦУМа в Барвихе Luxury Village, ДЛТ, говорится на ее личном сайте. «Мне всегда нравилась идея больших департмент-сторов, я любила ходить по Saks или Macy’s в Нью-Йорке и, оказавшись в ЦУМе, задумала сделать универмаг как минимум такого же уровня. Я считаю, вышло даже лучше. Точно так же в начале 90-х я поставила цель построить в Москве улицу люксовых бутиков – аналог Мэдисон-авеню. Теперь и она у нас есть, на Кутузовском прос­пекте» – такую оценку своей работы в Mercury дала Вербер в интервью Hello! в июне 2018 г.

Дистрибутор товаров роскоши – компания Mercury Group была основана в 1993 г. бизнесменами Леонидом Фридляндом и Леонидом Струниным. Mercury принадлежит сеть торговых домов и бутиков в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге. В их числе ЦУМ, Барвиха Luxury Village, ДЛТ.

Политика
Новости

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова

Ведомости
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Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова. По итогам проверки ЦИК вернули 31 подпись из ранее признанных недействительными. Данные были некорректно указаны в запросе, но это произошло из-за неразборчивого почерка сборщиков.

Окружной избирком забраковал 1019 подписей. Затем 157 подписей вернул Мосгоризбиком (итого 862 брак), 31 – ЦИК. Для регистрации необходимо 5230 подписей, то есть Гудкову не хватает всего 300 подписей. Большую часть подписей забраковали на основании заключений графологов или в связи с недочетами в оформлении подписных листов.

Как сообщил представитель Гудкова, в штабе кандидата выявили 42 случая, когда ответы на запросы в МВД из ОИК и МГИК разнятся: например, в одном случае несоответствующим объявлялся адрес, а в другом – номер паспорта избирателя. Кроме того, членам команды Гудкова удалось найти 244 избирателей, которые письменно подтвердили, что это именно они ставили подписи.

Но, пояснила секретарь ЦИК Майя Гришина, учет таких заявлений значил бы фактически внесение новых подписных листов за пределами срока, установленного законом для сбора подписей.

Начальник правового управления ЦИК Сергей Алешкин заявил, что признать недействительными справки МВД может только суд, ЦИК это сделать не вправе.

Технологии
Новости

Единый продавец телерекламы сменил гендиректора

Ведомости
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Генеральным директором Национального рекламного альянса (НРА) назначен Алексей Толстоган, говорится в сообщении альянса.

Будущий гендиректор НРА Толстоган работает в «СТС медиа» больше 13 лет, с 2006 г. возглавляет «Эверест-С». Это рекламное совместное предприятие «СТС медиа» и «Национальной медиа группы» (НМГ).

НРА контролирует продажу 95% телевизионной рекламы в России. Акционеры НРА – четыре крупнейших телехолдинга, с 2017 г. объединивших продажи через него («Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа» и НМГ). Многие годы ТВ было крупнейшим по рекламным доходам медиа в России, но теперь его обогнал интернет. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, в 2018 г. на продвижение в эфире рекламодатели потратили 187 млрд руб.

Предыдущий гендиректор НРА Эдуард Райкин возглавлял альянс с ноября 2018 г. До этого он отвечал за продажу региональной ТВ-рекламы. Райкин вернется на свою прежнюю должность – гендиректора Новой сервисной компании.

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