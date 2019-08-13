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ЦБ предложил ввести единый механизм расчета кредитного рейтинга для физлиц

Бюро кредитных историй могут перейти на единый механизм расчета кредитного рейтинга для физлиц. Такая инициатива обсуждалась на встрече регулятора с банками и представителями бюро кредитных историй, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько участников встречи. Сейчас каждое бюро проводит скорринг по собственной методике и имеет разные шкалы, что делает анализ и сопоставление данных затруднительным для потребителей.

Механизм расчета и форму его выдачи должен подготовить ЦБ, отмечают источники газеты. Но с такой позицией не согласны бюро кредитных историй: наличие единого механизма снизит конкуренцию на рынке и ухудшит качество услуг, настаивают они. Взамен этого бюро кредитных историй предложили ввести единую шкалу для вычисления индивидуального кредитного рейтинга заемщика — физлица. Они указали на то, что индивидуальный кредитный рейтинг может быть полезен и для граждан, которым хороший скорринговый балл может открыть доступ к большему спектру финансовых сервисов и услуг.

В Банке России газете сообщили, что рассматривают и сценарий внедрения единой шкалы индивидуального рейтинга.

С 31 января все бюро кредитных историй должны показывать заемщикам индивидуальный кредитный рейтинг при его наличии. Ранее бюро кредитных сообщали результаты своих расчетов только кредиторам. На рейтинг влияют все ранее полученные или запрошенные ссуды в банках, микрофинансовых организациях, кредитных кооперативах и то, как заемщик их обслуживал. Сейчас в России работают 13 бюро кредитных историй. У каждого из них своя методика расчета и своя шкала.