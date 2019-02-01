Статья опубликована в № 4745 от 01.02.2019 под заголовком: Заемщик получит оценку
Россияне узнают личные рейтинги заемщика от кредитных бюро
Банки традиционно скрывают от клиентов причину отказа в кредите
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Максим Стулов / Ведомости
С 31 января все бюро кредитных историй (БКИ) должны показывать заемщикам индивидуальный кредитный рейтинг (при его наличии). Соответствующие поправки в закон о кредитных историях вступили в силу.
Эти рейтинги (их также называют скоринговыми баллами) многие БКИ рассчитывают довольно давно на базе хранящихся у них кредитных историй заемщиков, в которых отражены ранее полученные или запрошенные ссуды в банках, микрофинансовых организациях (МФО), кредитных кооперативах и то, как заемщик их обслуживал. Поэтому рейтинг отражает уровень рискованности заемщика для кредиторов.
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