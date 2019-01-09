Финансы / Персональные финансы

ЦБ рекомендовал микрофинансовым организациям тщательнее проверять онлайн-заемщиков

Чтобы избежать выдачи займов по чужим документам, компании должны попросить клиента снять «селфи» на фоне паспорта
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Микрофинансовым организациями (МФО) следует тщательней проверять клиентов при выдаче онлайн-займов, считает ЦБ. Компаниям приходится заключать договор без личного присутствия заемщика, а это фактор высокого риска, указал регулятор в письме МФО (опубликовано в «Вестнике Банка России» от 29 декабря). Чтобы не допустить выдачу займов по чужим паспортам (а такие случаи уже были), ЦБ порекомендовал использовать несколько методов проверки данных о потенциальных заемщиках.

МФО следует запрашивать у клиентов сканированную копию паспорта: она должна быть заверена нотариусом или собственноручной подписью заемщика. Компании могут определить и собственный способ подтверждения такого документа. Дополнительно МФО должны запрашивать фото или видео клиента на фоне паспорта или вместе с ним.

Компаниям стоит проверять паспортные данные клиентов через онлайн-сервисы на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД, а также сверять данные о заемщике с теми, что содержатся в бюро кредитных историй (БКИ). Однако для запроса в БКИ компания должна получить соответствующее разрешение от клиента, напоминает ЦБ.

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